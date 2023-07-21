В сети появились кадры применения украинской армией запрещенных кассетных боеприпасов на купянском направлении. Видео опубликовала британская газета The Telegraph.
На кадрах видно, как военные 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ применяют кассетные боеприпасы недалеко от Купянска в Харьковской области. Они ведут огонь из гаубиц M109, предоставленных США. Также один из украинских бойцов заявил о намерении Киева использовать вооружение на артемовском (бахмутском) направлении.
Ранее стало известно, что США предоставили Киеву кассетные бомбы. Спустя время Белый дом подтвердил, что ВСУ начали применять боеприпасы на поле боя, передает RT. Экс-глава территориальной армии Индии Ашвани Сивач заявил, что Россия имеет право ответить украинским силам тем же оружием.
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