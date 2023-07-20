Лидеру свердловских коммунистов готовят компромат, чтобы поменять расклад на выборах в Екатеринбурге

21 июля 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Если Александр Ивачев (на фото) снимет Дюмаева, у КПРФ не будет своего кандидата в округе №15 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Секретаря свердловского обкома КПРФ, вице-спикера заксобрания Александра Ивачева пытаются загнать в угол на выборах в Екатеринбурге. Представители штаба мэрии, по данным URA.RU, намерены предъявить ему доказательства, что в 15-м округе от КПРФ идет кандидат, связанный с антимэрской коалицией миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), хотя с ним партия обещала на этих выборах не сотрудничать. Как писало URA.RU, в округе №15 от КПРФ в гордуму идет глава управляющей компании «Территория-Восток» (подконтрольна «Атомстройкомплексу» Валерия Ананьева) Александр Дюмаев. Чиновники настаивают, что просили Ивачева не выдвигать Дюмаева. В этом округе они продвигают действующего депутата Михаила Вечкензина из промэрской команды депутата Алексея Вихарева. Ивачев же утверждает, что такой просьбы не слышал. Давя на него, требуя снять Дюмаева, представители штаба мэрии и Вечкензина также указали Ивачеву на то, что Дюмаева якобы поддерживает не только семья Ананьева, но и Кочетков. Ивачев попросил факты. Новость по теме Лидера свердловской КПРФ обвинили в нарушении сделки с мэрией Екатеринбурга И за последние дни переговорщики от власти якобы установили, что в 15-м округе на Дюмаева работает известная в специфических кругах группировка Романа Короткова. А он, в свою очередь, подчиняется бизнесмену Александру Горбунову — компаньону Кочеткова. Кроме того, в разговорах активно распространяется информация, что в начале июля один из близких к Кочеткову действующих депутатов гордумы якобы собирал активистов, работающих на кандидатов Кочеткова в различных округах. И там был некий Максим Барбашин — якобы представитель Дюмаева. «Все это Ивачеву будет предъявлено», — заверил источник, близкий к администрации. При этом собеседник в команде Кочеткова, заявил, что, во-первых, Коротков с Горбуновым никак не связан. А во-вторых, никакой встречи с активистами якобы не было. Сам Ивачев на просьбы корреспондента как-то прокомментировать конфликт вокруг выдвижения Дюмаева не ответил. Представители мэрии от комментариев воздерживаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Секретаря свердловского обкома КПРФ, вице-спикера заксобрания Александра Ивачева пытаются загнать в угол на выборах в Екатеринбурге. Представители штаба мэрии, по данным URA.RU, намерены предъявить ему доказательства, что в 15-м округе от КПРФ идет кандидат, связанный с антимэрской коалицией миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), хотя с ним партия обещала на этих выборах не сотрудничать. Как писало URA.RU, в округе №15 от КПРФ в гордуму идет глава управляющей компании «Территория-Восток» (подконтрольна «Атомстройкомплексу» Валерия Ананьева) Александр Дюмаев. Чиновники настаивают, что просили Ивачева не выдвигать Дюмаева. В этом округе они продвигают действующего депутата Михаила Вечкензина из промэрской команды депутата Алексея Вихарева. Ивачев же утверждает, что такой просьбы не слышал. Давя на него, требуя снять Дюмаева, представители штаба мэрии и Вечкензина также указали Ивачеву на то, что Дюмаева якобы поддерживает не только семья Ананьева, но и Кочетков. Ивачев попросил факты. И за последние дни переговорщики от власти якобы установили, что в 15-м округе на Дюмаева работает известная в специфических кругах группировка Романа Короткова. А он, в свою очередь, подчиняется бизнесмену Александру Горбунову — компаньону Кочеткова. Кроме того, в разговорах активно распространяется информация, что в начале июля один из близких к Кочеткову действующих депутатов гордумы якобы собирал активистов, работающих на кандидатов Кочеткова в различных округах. И там был некий Максим Барбашин — якобы представитель Дюмаева. «Все это Ивачеву будет предъявлено», — заверил источник, близкий к администрации. При этом собеседник в команде Кочеткова, заявил, что, во-первых, Коротков с Горбуновым никак не связан. А во-вторых, никакой встречи с активистами якобы не было. Сам Ивачев на просьбы корреспондента как-то прокомментировать конфликт вокруг выдвижения Дюмаева не ответил. Представители мэрии от комментариев воздерживаются.