Власти ЯНАО закупают туалетные ершики в резиденцию губернатора Артюхова

В ГТК «Ямальском» могут остановиться только VIP-гости правительства Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В гостинично-транспортный комплекс «Ямальский», который неофициально называют резиденцией губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, власти закупают дорогостоящие туалетные ершики. Как сообщается на сайте закупок, стоимость некоторых за штуку составляет более 2 000 рублей.

«Поставщик обязуется поставить заказчику (ГКУ «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский») ершики», — говорится в контракте. Цена самых дорогих в закупке предметов для чистки унитазов составляет 2 314 рублей. «Обусловлено выдержкой единого стиля, а также поддержанием эстетики и красоты в гостиничном комплексе», — сообщается в описании.

ГТК «Ямальский» является казенным учреждением. В гостинице могут остановиться только VIP-гости правительства, остальным вход на территорию строго запрещен. В «Ямальском» работают 130 человек обслуживающего персонала, а зарплата гендиректора комплекса Суркова в год составляет шесть миллионов рублей.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что власти закупали морепродукты в ГТК «Ямальский». Начальная цена контракта составляла более миллиона рублей.