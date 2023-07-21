В Минздраве сообщили о состоянии девочки, пострадавшей в теракте на Крымском мосту

Девочка, пострадавшая в теракте на Крымском мосту, находится в стабильном состоянии и имеет положительную динамику. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«Девочка в стабильном состоянии с положительной динамикой», — передает слова Кузнецова РИА Новости. Он отметил, что она продолжает получать всю необходимую медицинскую помощь в Российской детской клинической больнице при Минздраве России, где работают лучшие специалисты.
После теракта на Крымском мосту, организованного Украиной, девочка была ранена, а ее родители погибли. Она была доставлена в московскую больницу, как сообщил анестезиолог-реаниматолог Роман Горбунов из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.
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