В Минздраве сообщили о состоянии девочки, пострадавшей в теракте на Крымском мосту

Помощник главы Минздрава РФ Кузнецов: у пострадавшей на Крымском мосту девочки стабильное состояние
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Состояние девочки имеет положительную динамику, заявил Алексей Кузнецов Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Девочка, пострадавшая в теракте на Крымском мосту, находится в стабильном состоянии и имеет положительную динамику. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Девочка в стабильном состоянии с положительной динамикой», — передает слова Кузнецова РИА Новости. Он отметил, что она продолжает получать всю необходимую медицинскую помощь в Российской детской клинической больнице при Минздраве России, где работают лучшие специалисты.

После теракта на Крымском мосту, организованного Украиной, девочка была ранена, а ее родители погибли. Она была доставлена в московскую больницу, как сообщил анестезиолог-реаниматолог Роман Горбунов из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

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Девочка, пострадавшая в теракте на Крымском мосту, находится в стабильном состоянии и имеет положительную динамику. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. «Девочка в стабильном состоянии с положительной динамикой», — передает слова Кузнецова РИА Новости. Он отметил, что она продолжает получать всю необходимую медицинскую помощь в Российской детской клинической больнице при Минздраве России, где работают лучшие специалисты. После теракта на Крымском мосту, организованного Украиной, девочка была ранена, а ее родители погибли. Она была доставлена в московскую больницу, как сообщил анестезиолог-реаниматолог Роман Горбунов из Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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