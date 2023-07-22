GT отыскала условие, при котором США смогут победить Россию

23 июля 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Если Америка развяжет холодную войну, то столкнется с большими проблемами — GT Фото: Владимир Андреев © URA.RU США смогут победить Россию лишь при условии подавления деятельности Кремля в области ядерного сдерживания. Об этом заявили китайский обозреватель Ху Сицзинь. «Чтобы победить Россию, США должны в конечном счете преодолеть российское ядерное сдерживание, что станет захватывающим приключением», — иронизирует Сицзинь в статье для газеты Global Times . Он уточняет, что если холодная война для Вашингтона обернется большими проблемами. Во времена первого противостояния ВВП США составлял почти одну треть от общемирового, а сейчас — только четверть. По мнению обозревателя, расширение НАТО и увеличение давления на Москву уместно рассматривать как авантюру. И она близка к своей развязке. Ранее президент США Джо Байден признался, что его беспокоит возможность применения Россией тактического ядерного оружия. Американское издание 19FortyFive, в свою очередь, отметило, что одно из важных преимуществ Москвы в противостоянии с Западом — ядерное оружие.

США смогут победить Россию лишь при условии подавления деятельности Кремля в области ядерного сдерживания. Об этом заявили китайский обозреватель Ху Сицзинь. «Чтобы победить Россию, США должны в конечном счете преодолеть российское ядерное сдерживание, что станет захватывающим приключением», — иронизирует Сицзинь в статье для газеты Global Times. Он уточняет, что если холодная война для Вашингтона обернется большими проблемами. Во времена первого противостояния ВВП США составлял почти одну треть от общемирового, а сейчас — только четверть. По мнению обозревателя, расширение НАТО и увеличение давления на Москву уместно рассматривать как авантюру. И она близка к своей развязке. Ранее президент США Джо Байден признался, что его беспокоит возможность применения Россией тактического ядерного оружия. Американское издание 19FortyFive, в свою очередь, отметило, что одно из важных преимуществ Москвы в противостоянии с Западом — ядерное оружие.