22 июля 2023

GT отыскала условие, при котором США смогут победить Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Если Америка развяжет холодную войну, то столкнется с большими проблемами — GT Фото:

США смогут победить Россию лишь при условии подавления деятельности Кремля в области ядерного сдерживания. Об этом заявили китайский обозреватель Ху Сицзинь.

«Чтобы победить Россию, США должны в конечном счете преодолеть российское ядерное сдерживание, что станет захватывающим приключением», — иронизирует Сицзинь в статье для газеты Global Times. Он уточняет, что если холодная война для Вашингтона обернется большими проблемами. Во времена первого противостояния ВВП США составлял почти одну треть от общемирового, а сейчас — только четверть.

По мнению обозревателя, расширение НАТО и увеличение давления на Москву уместно рассматривать как авантюру. И она близка к своей развязке.

Ранее президент США Джо Байден признался, что его беспокоит возможность применения Россией тактического ядерного оружия. Американское издание 19FortyFive, в свою очередь, отметило, что одно из важных преимуществ Москвы в противостоянии с Западом — ядерное оружие.

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США смогут победить Россию лишь при условии подавления деятельности Кремля в области ядерного сдерживания. Об этом заявили китайский обозреватель Ху Сицзинь. «Чтобы победить Россию, США должны в конечном счете преодолеть российское ядерное сдерживание, что станет захватывающим приключением», — иронизирует Сицзинь в статье для газеты Global Times. Он уточняет, что если холодная война для Вашингтона обернется большими проблемами. Во времена первого противостояния ВВП США составлял почти одну треть от общемирового, а сейчас — только четверть. По мнению обозревателя, расширение НАТО и увеличение давления на Москву уместно рассматривать как авантюру. И она близка к своей развязке. Ранее президент США Джо Байден признался, что его беспокоит возможность применения Россией тактического ядерного оружия. Американское издание 19FortyFive, в свою очередь, отметило, что одно из важных преимуществ Москвы в противостоянии с Западом — ядерное оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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