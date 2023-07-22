Челябинские силовики возбудили уголовное дело из-за смерти собаки

23 июля 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Мужчина убил собаку породы хаски (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU Челябинские полицейские 23 июля установили мужчину, который подозревается в жестоком убийстве собаки породы хаски на глазах у детей в Пласте. Возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Полиция оперативно отреагировала на сообщение в соцсетях об инциденте и установила подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными)», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Источник в правоохранительных органах уточнил, что оперативники в данный момент выехали на проведение обыска в квартире подозреваемого. О гибели собаки от рук 65-летнего пенсионера рассказали в сообществе «Подслушано Пласт» в соцсети «ВКонтакте». Авторы сообщения разместили видео последствий расправы мужчины над собакой, а затем нашли его в соцсетях. По словам местных жителей, ранее мужчина уже убивал кошек и собак.

Челябинские полицейские 23 июля установили мужчину, который подозревается в жестоком убийстве собаки породы хаски на глазах у детей в Пласте. Возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Полиция оперативно отреагировала на сообщение в соцсетях об инциденте и установила подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными)», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Источник в правоохранительных органах уточнил, что оперативники в данный момент выехали на проведение обыска в квартире подозреваемого. О гибели собаки от рук 65-летнего пенсионера рассказали в сообществе «Подслушано Пласт» в соцсети «ВКонтакте». Авторы сообщения разместили видео последствий расправы мужчины над собакой, а затем нашли его в соцсетях. По словам местных жителей, ранее мужчина уже убивал кошек и собак.