22 июля 2023

Челябинские силовики возбудили уголовное дело из-за смерти собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, собака, домашние животные, хаски, сторожевая собака
Мужчина убил собаку породы хаски (фото из архива) Фото:

Челябинские полицейские 23 июля установили мужчину, который подозревается в жестоком убийстве собаки породы хаски на глазах у детей в Пласте. Возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полиция оперативно отреагировала на сообщение в соцсетях об инциденте и установила подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными)», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Источник в правоохранительных органах уточнил, что оперативники в данный момент выехали на проведение обыска в квартире подозреваемого.

О гибели собаки от рук 65-летнего пенсионера рассказали в сообществе «Подслушано Пласт» в соцсети «ВКонтакте». Авторы сообщения разместили видео последствий расправы мужчины над собакой, а затем нашли его в соцсетях. По словам местных жителей, ранее мужчина уже убивал кошек и собак.

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Челябинские полицейские 23 июля установили мужчину, который подозревается в жестоком убийстве собаки породы хаски на глазах у детей в Пласте. Возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Полиция оперативно отреагировала на сообщение в соцсетях об инциденте и установила подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными)», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Источник в правоохранительных органах уточнил, что оперативники в данный момент выехали на проведение обыска в квартире подозреваемого. О гибели собаки от рук 65-летнего пенсионера рассказали в сообществе «Подслушано Пласт» в соцсети «ВКонтакте». Авторы сообщения разместили видео последствий расправы мужчины над собакой, а затем нашли его в соцсетях. По словам местных жителей, ранее мужчина уже убивал кошек и собак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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