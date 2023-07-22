Свердловский насильник попытался сбежать из колонии строго режима

23 июля 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Мужчина успел перелезть через ограждение колонии (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тавде (Свердловская область) 21 июля из исправительной колонии №19 пытался сбежать осужденный за изнасилование ребенка младше 14 лет. Силовики задержали его на прилегающей территории, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. «Трудоустроенный контролером в ИК-19 мужчина, осужденный на 14 лет за изнасилование ребенка младше 14-ти, 21 июля пытался сбежать из колонии строгого режима. Его задержали на территории, прилегающей к охраняемому объекту», — рассказал Левченко. В этот день заключенный был выведен на работу на участок деревообработки. В 17 часов он самовольно покинул рабочее место и направился в сторону участка запретной зоны. Через 12 минут его заметил часовой, который предупредил нарушителя криком: «Стой! Стрелять буду». После этого он вызвал подмогу. Однако осужденный продолжил перелезать через ограждение. Тогда часовой сделал предупредительный выстрел вверх. Затем охранник попытался остановить заключенного с помощью штатного вооружения, но у него не получилось. В 17:20 осужденного задержали сотрудники колонии на территории, прилегающей к охраняемому объекту. «По данному факту назначена служебная проверка. Для установления всех обстоятельств случившегося в учреждении прибыло руководство и сотрудники областного ГУФСИН», — резюмировал Левченко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тавде (Свердловская область) 21 июля из исправительной колонии №19 пытался сбежать осужденный за изнасилование ребенка младше 14 лет. Силовики задержали его на прилегающей территории, сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. «Трудоустроенный контролером в ИК-19 мужчина, осужденный на 14 лет за изнасилование ребенка младше 14-ти, 21 июля пытался сбежать из колонии строгого режима. Его задержали на территории, прилегающей к охраняемому объекту», — рассказал Левченко. В этот день заключенный был выведен на работу на участок деревообработки. В 17 часов он самовольно покинул рабочее место и направился в сторону участка запретной зоны. Через 12 минут его заметил часовой, который предупредил нарушителя криком: «Стой! Стрелять буду». После этого он вызвал подмогу. Однако осужденный продолжил перелезать через ограждение. Тогда часовой сделал предупредительный выстрел вверх. Затем охранник попытался остановить заключенного с помощью штатного вооружения, но у него не получилось. В 17:20 осужденного задержали сотрудники колонии на территории, прилегающей к охраняемому объекту. «По данному факту назначена служебная проверка. Для установления всех обстоятельств случившегося в учреждении прибыло руководство и сотрудники областного ГУФСИН», — резюмировал Левченко.