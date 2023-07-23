Лукашенко заявил о возможной поддержке Украины

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Отрыв западной Украины для Беларуси неприемлем, заявил Александр Лукашенко Фото:

Если западное население Украины будет нуждаться в помощи, Беларусь будет их поддерживать. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Если нужно будет западному населению Украины, мы будем их поддерживать», — сказал Лукашенко в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что отрыв западной Украины, ее расчленение и передача земель Польше неприемлемы. Лукашенко также обратился к Путину с просьбой обсудить и продумать этот вопрос.

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Если западное население Украины будет нуждаться в помощи, Беларусь будет их поддерживать. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. «Если нужно будет западному населению Украины, мы будем их поддерживать», — сказал Лукашенко в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что отрыв западной Украины, ее расчленение и передача земель Польше неприемлемы. Лукашенко также обратился к Путину с просьбой обсудить и продумать этот вопрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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