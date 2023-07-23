Лукашенко заявил о возможной поддержке Украины

Отрыв западной Украины для Беларуси неприемлем, заявил Александр Лукашенко
Если западное население Украины будет нуждаться в помощи, Беларусь будет их поддерживать. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Если нужно будет западному населению Украины, мы будем их поддерживать», — сказал Лукашенко в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что отрыв западной Украины, ее расчленение и передача земель Польше неприемлемы. Лукашенко также обратился к Путину с просьбой обсудить и продумать этот вопрос.
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