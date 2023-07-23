Балет в пермском театре прошел под цифровое музыкальное сопровождение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Горожанам продали билеты на постановку «Лебединое озеро» в Пермском театре оперы и балета без традиционного музыкального сопровождения — дирижера и оркестра, в зале звучала фонограмма. Руководство учреждения предупредило об этом лишь за день до представления, пояснил расстроенный читатель URA.RU из числа зрителей.

«Постановки в театре проходят без оркестра, об этом зрителей не предупреждают должным образом. Музыкальное сопровождение идет в записи. Предупреждение появилось за день до постановки на сайте театра. В билетах также нет никакой информации», — рассказал собеседник информационного агентства, пожелавший остаться анонимным.

Источники URA.RU в театральной городской среде связали произошедшее с уходом главного дирижера театра и предстоящими перестановками в руководстве. Корреспондент агентства направил запрос в учреждение культуры с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не поступал.

Артисты Пермского театра оперы и балета выступили против увольнения главного дирижера Миграна Агаджаняна, который в июне заявил, что покидает занимаемый пост. Свой уход он объяснил скандальной отставкой гендиректора театра Довлета Анзарокова. Позже появилась информация, что глава Пермского балета Антон Пимонов уходит с должности в конце следующего месяца. Его пост займет Алексей Мирошниченко, который ранее руководил труппой. В конце июля в театре объявили о завершении 151-го сезона.

Зрителей предупредили о фонограмме за день до показа, сообщил читатель URA.RU Скрин: сайт Пермского театра оперы и балета