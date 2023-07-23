Экс-главу челябинского района отправили в колонию за взятку

Экс-глава Ашинского района Чистяков приговорен к восьми годам строгого режима

Виктор Чистякова приговорили к восьми годам колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего главу Ашинского района Челябинской области Виктора Чистякова признали виновным в получении крупной взятки. Как сообщили URA.RU 24 июля в пресс-службе прокуратуры региона, ему назначено наказание в виде восьми лет строго режима.

«Приговором Ашинского городского суда бывший заместитель главы Ашинского муниципального района осужден по п. „в“ ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что также экс-главе запретили занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на два года. Помимо этого его обязали выплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки, то есть 2,4 млн рублей.

Чистякова задержали в феврале 2022 года. Его обвинили в получении крупной взятки от одного из предпринимателей. Задержанию предшествовали проверка, проведенная Контрольно-счетной палатой региона. Расследование велось полгода. Затем дело в отношение Чистякова было направлено в суд, откуда его вернули в октябре того же года из-за нарушений в обвинительном заключении.

Чистяков был главой Аши с 2010 по 2015 годы. Затем остался в администрации на посту заместителя.