На «дочку» «Газпрома» в ХМАО обрушилась серия прокурорских проверок

Прокуратура ХМАО совместно с надзорными ведомствами проверяет «Газпромнефть-Хантос»

Череда проверок в «Газпромнефть-Хантос» продлится до осени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В «Газпромнефть-Хантос» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) проходят прокурорские проверки. По данным ФГИС «Единый реестр проверок», контрольные мероприятия будут проходить в компании до осени.

«Совместно с прокуратурой ХМАО объекты „Газпромнефть-Хантос“ проверяют Росприроднадзор, управление по ГО и ЧС, Ростехнадзор и Госкультнадзор. В ходе инспекционных мероприятий, которые продлятся до осени, надзорные органы оценят выполнение законодательных требований на Зимнем, Западно-Зимнем, Южно-Приобском нефтегазовых месторождениях», — указано в документах.

URA.RU направило запрос в компанию с просьбой прокомментировать причины многочисленных проверок. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура организовала проверку по факту возгорания на трубопроводе «дочки» «Газпрома» в Белоярском районе. Во время аварии пострадали шесть человек, один из которых погиб.