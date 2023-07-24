Госдеп: Запад предоставил Киеву колоссальные объемы военной помощи для наступления

24 июля 2023 в 23:58 Размер текста - 17 +

Украина в ближайшие дни получит новую помощь, заявил Мэттью Миллер (архивное фото) Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США считают, что предоставили Украине все необходимое для контрнаступления и намерены в ближайшие дни объявить о новой партии помощи. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы считаем, что у Украины есть все, что ей нужно для проведения контрнаступления. Мы обеспечили их большим количеством военного оборудования вместе с союзниками в Европе. В ближайшие дни Киев получит новую партию помощи», — передает РИА Новости слова Миллера. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях началось 4 июня. Киев отправил в бой бригады, которые готовили НАТО. Также они использовали западную технику, в том числе танки Leopard. 21 июля президент России Владимир Путин констатировал, что результатов у украинских войск, «во всяком случае пока», нет, а западные кураторы «явно разочарованы» ходом контрнаступления. Полковник запаса Геннадий Алехин заявлял, что выдохшееся наступление ВСУ говорит о перехвате инициативы ВС РФ.

Власти США считают, что предоставили Украине все необходимое для контрнаступления и намерены в ближайшие дни объявить о новой партии помощи. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы считаем, что у Украины есть все, что ей нужно для проведения контрнаступления. Мы обеспечили их большим количеством военного оборудования вместе с союзниками в Европе. В ближайшие дни Киев получит новую партию помощи», — передает РИА Новости слова Миллера. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях началось 4 июня. Киев отправил в бой бригады, которые готовили НАТО. Также они использовали западную технику, в том числе танки Leopard. 21 июля президент России Владимир Путин констатировал, что результатов у украинских войск, «во всяком случае пока», нет, а западные кураторы «явно разочарованы» ходом контрнаступления. Полковник запаса Геннадий Алехин заявлял, что выдохшееся наступление ВСУ говорит о перехвате инициативы ВС РФ.