Госдеп: Запад предоставил Киеву колоссальные объемы военной помощи для наступления

Власти США считают, что предоставили Украине все необходимое для контрнаступления и намерены в ближайшие дни объявить о новой партии помощи. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«Мы считаем, что у Украины есть все, что ей нужно для проведения контрнаступления. Мы обеспечили их большим количеством военного оборудования вместе с союзниками в Европе. В ближайшие дни Киев получит новую партию помощи», — передает РИА Новости слова Миллера.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях началось 4 июня. Киев отправил в бой бригады, которые готовили НАТО. Также они использовали западную технику, в том числе танки Leopard.
21 июля президент России Владимир Путин констатировал, что результатов у украинских войск, «во всяком случае пока», нет, а западные кураторы «явно разочарованы» ходом контрнаступления. Полковник запаса Геннадий Алехин заявлял, что выдохшееся наступление ВСУ говорит о перехвате инициативы ВС РФ.
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