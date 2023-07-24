24 июля 2023

Госдеп: Запад предоставил Киеву колоссальные объемы военной помощи для наступления

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Украина в ближайшие дни получит новую помощь, заявил Мэттью Миллер (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти США считают, что предоставили Украине все необходимое для контрнаступления и намерены в ближайшие дни объявить о новой партии помощи. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы считаем, что у Украины есть все, что ей нужно для проведения контрнаступления. Мы обеспечили их большим количеством военного оборудования вместе с союзниками в Европе. В ближайшие дни Киев получит новую партию помощи», — передает РИА Новости слова Миллера.

Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях началось 4 июня. Киев отправил в бой бригады, которые готовили НАТО. Также они использовали западную технику, в том числе танки Leopard.

21 июля президент России Владимир Путин констатировал, что результатов у украинских войск, «во всяком случае пока», нет, а западные кураторы «явно разочарованы» ходом контрнаступления. Полковник запаса Геннадий Алехин заявлял, что выдохшееся наступление ВСУ говорит о перехвате инициативы ВС РФ.

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Власти США считают, что предоставили Украине все необходимое для контрнаступления и намерены в ближайшие дни объявить о новой партии помощи. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы считаем, что у Украины есть все, что ей нужно для проведения контрнаступления. Мы обеспечили их большим количеством военного оборудования вместе с союзниками в Европе. В ближайшие дни Киев получит новую партию помощи», — передает РИА Новости слова Миллера. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях началось 4 июня. Киев отправил в бой бригады, которые готовили НАТО. Также они использовали западную технику, в том числе танки Leopard. 21 июля президент России Владимир Путин констатировал, что результатов у украинских войск, «во всяком случае пока», нет, а западные кураторы «явно разочарованы» ходом контрнаступления. Полковник запаса Геннадий Алехин заявлял, что выдохшееся наступление ВСУ говорит о перехвате инициативы ВС РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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