В Германии заявили о раздражении Запада из-за целостности РФ

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Запад возмущен, что в РФ не работает принцип «разделяй и властвуй» Фото:

Россия вызывает недовольство со стороны Запада, поскольку он считает несправедливым, что все богатства и земли РФ принадлежат относительно небольшому населению. Об этом заявил бывший депутат Бундестага, председатель международного совета российских немцев Вальдемар Гердт.

«Постоянные попытки „разделяй и властвуй“ внутри страны не работают. Сейчас не получается раскачать ситуацию. Это злит и раздражает их. Они считают, что это несправедливо, что столько богатств, столько земель, и всего 140 миллионов [человек населения]», — рассказал бывший депутат Бундестага, передают «Известия».

По его мнению, Запад сильно раздражен, что довольно небольшой по численности стране принадлежат обширные земли и ресурсы под их владением. Также Вальдемар Гердт поделился теорией о том, Украина «никогда не сможет расплатиться по долгам» и СВО закончится ее разделением.

Ранее экс-депутат ФРГ предрек, что поставка Украине тяжелого оружия приведет мир к третьей мировой войне. Он заявил, что любой конфликт должен заканчиваться диалогом. «И чем быстрее он наступит, тем меньше будет жертв», — заключил Гердт.

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Россия вызывает недовольство со стороны Запада, поскольку он считает несправедливым, что все богатства и земли РФ принадлежат относительно небольшому населению. Об этом заявил бывший депутат Бундестага, председатель международного совета российских немцев Вальдемар Гердт. «Постоянные попытки „разделяй и властвуй“ внутри страны не работают. Сейчас не получается раскачать ситуацию. Это злит и раздражает их. Они считают, что это несправедливо, что столько богатств, столько земель, и всего 140 миллионов [человек населения]», — рассказал бывший депутат Бундестага, передают «Известия». По его мнению, Запад сильно раздражен, что довольно небольшой по численности стране принадлежат обширные земли и ресурсы под их владением. Также Вальдемар Гердт поделился теорией о том, Украина «никогда не сможет расплатиться по долгам» и СВО закончится ее разделением. Ранее экс-депутат ФРГ предрек, что поставка Украине тяжелого оружия приведет мир к третьей мировой войне. Он заявил, что любой конфликт должен заканчиваться диалогом. «И чем быстрее он наступит, тем меньше будет жертв», — заключил Гердт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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