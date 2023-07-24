24 июля 2023

Челябинцы скупают недвижимость в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых, туризм, архив. , сочи
Челябинск в рейтинге на десятом месте с показателем в 1,9% Фото:

Челябинск в первом полугодии 2023 года вошел в топ-10 регионов, жители которых чаще всего покупали недвижимость в Сочи. Информация об этом размещена на едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ).

«Челябинск попал в топ-10 регионов, жители которых в этом году стали собственниками недвижимости в Сочи. Столица Южного Урала в рейтинге оказалась на десятом месте, с показателем в 1,9%», — сообщается на сайте.

Специалисты отметили, около 50-70% объектов в Сочи приобретается челябинцами для инвестирования средств. Другие жители Челябинска решаются на покупку с целью переезда на постоянное место жительства или для сезонного отдыха в собственной квартире.

Согласно исследованию, первое место по количеству покупок сочинской недвижимости в рейтинге занимает Москва (16%), на втором месте Московская область (5,7%). Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с показателем в 3,4%.

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Челябинск в первом полугодии 2023 года вошел в топ-10 регионов, жители которых чаще всего покупали недвижимость в Сочи. Информация об этом размещена на едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ). «Челябинск попал в топ-10 регионов, жители которых в этом году стали собственниками недвижимости в Сочи. Столица Южного Урала в рейтинге оказалась на десятом месте, с показателем в 1,9%», — сообщается на сайте. Специалисты отметили, около 50-70% объектов в Сочи приобретается челябинцами для инвестирования средств. Другие жители Челябинска решаются на покупку с целью переезда на постоянное место жительства или для сезонного отдыха в собственной квартире. Согласно исследованию, первое место по количеству покупок сочинской недвижимости в рейтинге занимает Москва (16%), на втором месте Московская область (5,7%). Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с показателем в 3,4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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