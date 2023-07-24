Челябинцы скупают недвижимость в Сочи

Челябинск в первом полугодии 2023 года вошел в топ-10 регионов, жители которых чаще всего покупали недвижимость в Сочи. Информация об этом размещена на едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ).
«Челябинск попал в топ-10 регионов, жители которых в этом году стали собственниками недвижимости в Сочи. Столица Южного Урала в рейтинге оказалась на десятом месте, с показателем в 1,9%», — сообщается на сайте.
Специалисты отметили, около 50-70% объектов в Сочи приобретается челябинцами для инвестирования средств. Другие жители Челябинска решаются на покупку с целью переезда на постоянное место жительства или для сезонного отдыха в собственной квартире.
Согласно исследованию, первое место по количеству покупок сочинской недвижимости в рейтинге занимает Москва (16%), на втором месте Московская область (5,7%). Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с показателем в 3,4%.
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