Госдума увеличила штрафы для авиакомпаний за задержки рейсов

25 июля 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Госдума России повысила штрафы для авиакомпаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который увеличивает штраф для авиакомпаний в четыре раза за задержку рейса. Теперь он составляет 100 рублей в час при расчете на одного пассажира. «В Воздушном кодексе РФ закрепляется новая норма, согласно которой «за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает по заявлению (претензии) штраф в размере 100 рублей за каждый час», — следует из текста закона, который одобрила Госдума. Такие нововведения предлагается ввести с 1 апреля 2024 года. Прямой эфир заседания велся на сайте Госдумы. Ранее штраф составлял 25 рублей за каждый час в расчете на одного человека. Такая инициатива была введена в Госдуму феврале 2018 года. Тогда она была принята в первом чтении.

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который увеличивает штраф для авиакомпаний в четыре раза за задержку рейса. Теперь он составляет 100 рублей в час при расчете на одного пассажира. «В Воздушном кодексе РФ закрепляется новая норма, согласно которой «за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает по заявлению (претензии) штраф в размере 100 рублей за каждый час», — следует из текста закона, который одобрила Госдума. Такие нововведения предлагается ввести с 1 апреля 2024 года. Прямой эфир заседания велся на сайте Госдумы. Ранее штраф составлял 25 рублей за каждый час в расчете на одного человека. Такая инициатива была введена в Госдуму феврале 2018 года. Тогда она была принята в первом чтении.