Госдума увеличила штрафы для авиакомпаний за задержки рейсов

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, самолет
Госдума России повысила штрафы для авиакомпаний Фото:

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который увеличивает штраф для авиакомпаний в четыре раза за задержку рейса. Теперь он составляет 100 рублей в час при расчете на одного пассажира.

«В Воздушном кодексе РФ закрепляется новая норма, согласно которой «за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает по заявлению (претензии) штраф в размере 100 рублей за каждый час», — следует из текста закона, который одобрила Госдума. Такие нововведения предлагается ввести с 1 апреля 2024 года. Прямой эфир заседания велся на сайте Госдумы. Ранее штраф составлял 25 рублей за каждый час в расчете на одного человека.

Такая инициатива была введена в Госдуму феврале 2018 года. Тогда она была принята в первом чтении.

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Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который увеличивает штраф для авиакомпаний в четыре раза за задержку рейса. Теперь он составляет 100 рублей в час при расчете на одного пассажира. «В Воздушном кодексе РФ закрепляется новая норма, согласно которой «за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает по заявлению (претензии) штраф в размере 100 рублей за каждый час», — следует из текста закона, который одобрила Госдума. Такие нововведения предлагается ввести с 1 апреля 2024 года. Прямой эфир заседания велся на сайте Госдумы. Ранее штраф составлял 25 рублей за каждый час в расчете на одного человека. Такая инициатива была введена в Госдуму феврале 2018 года. Тогда она была принята в первом чтении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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