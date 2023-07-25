Госдума увеличила штрафы для авиакомпаний за задержки рейсов

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который увеличивает штраф для авиакомпаний в четыре раза за задержку рейса. Теперь он составляет 100 рублей в час при расчете на одного пассажира.
«В Воздушном кодексе РФ закрепляется новая норма, согласно которой «за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает по заявлению (претензии) штраф в размере 100 рублей за каждый час», — следует из текста закона, который одобрила Госдума. Такие нововведения предлагается ввести с 1 апреля 2024 года. Прямой эфир заседания велся на сайте Госдумы. Ранее штраф составлял 25 рублей за каждый час в расчете на одного человека.
Такая инициатива была введена в Госдуму феврале 2018 года. Тогда она была принята в первом чтении.
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