24 июля 2023

Разведчик-нелегал пропиарил ХМАО в программе Соловьева. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, соловьев владимир
Шпион-нелегал Андрей Безруков, работавший в СВР, пропиарил ХМАО в программе Владимира Соловьева Фото:

Шпион-нелегал Андрей Безруков, работавший в СВР, пропиарил ХМАО в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». В прямом эфире телеканала «Россия-1» бывший спецагент раскритиковал попытки Минобрнауки перенести запуск всеобщего курса начальной военной подготовки в школах на 2024 год и привел в пример столицу Югры.

«У нас идет мобилизация всего общества, и я ее вижу. Я недавно приехал из Ханты-Мансийска, разговаривал с людьми. Там нет вопросов. Там нет людей, которые на двух стульях пытаются усидеть. Там люди работают — работают на страну», — заявил Безруков.

Безруков вернулся из ХМАО в Москву 20 июля. В автономном округе он и его супруга Елена Вавилова прочли лекцию «Современная внешняя политика РФ». Также, по данным источников агентства, они провели закрытый семинар с руководством внутриполитического блока югорских муниципалитетов.

Ранее URA.RU писало о том, что семейная пара бывших разведчиков консультировала югорских чиновников. Они учили вербовать сторонников и плести агентурные сети.

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Шпион-нелегал Андрей Безруков, работавший в СВР, пропиарил ХМАО в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». В прямом эфире телеканала «Россия-1» бывший спецагент раскритиковал попытки Минобрнауки перенести запуск всеобщего курса начальной военной подготовки в школах на 2024 год и привел в пример столицу Югры. «У нас идет мобилизация всего общества, и я ее вижу. Я недавно приехал из Ханты-Мансийска, разговаривал с людьми. Там нет вопросов. Там нет людей, которые на двух стульях пытаются усидеть. Там люди работают — работают на страну», — заявил Безруков. Безруков вернулся из ХМАО в Москву 20 июля. В автономном округе он и его супруга Елена Вавилова прочли лекцию «Современная внешняя политика РФ». Также, по данным источников агентства, они провели закрытый семинар с руководством внутриполитического блока югорских муниципалитетов. Ранее URA.RU писало о том, что семейная пара бывших разведчиков консультировала югорских чиновников. Они учили вербовать сторонников и плести агентурные сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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