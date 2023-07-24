Разведчик-нелегал пропиарил ХМАО в программе Соловьева. Видео

25 июля 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Шпион-нелегал Андрей Безруков, работавший в СВР, пропиарил ХМАО в программе Владимира Соловьева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Шпион-нелегал Андрей Безруков, работавший в СВР, пропиарил ХМАО в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». В прямом эфире телеканала «Россия-1» бывший спецагент раскритиковал попытки Минобрнауки перенести запуск всеобщего курса начальной военной подготовки в школах на 2024 год и привел в пример столицу Югры. «У нас идет мобилизация всего общества, и я ее вижу. Я недавно приехал из Ханты-Мансийска, разговаривал с людьми. Там нет вопросов. Там нет людей, которые на двух стульях пытаются усидеть. Там люди работают — работают на страну», — заявил Безруков. Безруков вернулся из ХМАО в Москву 20 июля. В автономном округе он и его супруга Елена Вавилова прочли лекцию «Современная внешняя политика РФ». Также, по данным источников агентства, они провели закрытый семинар с руководством внутриполитического блока югорских муниципалитетов. Ранее URA.RU писало о том, что семейная пара бывших разведчиков консультировала югорских чиновников. Они учили вербовать сторонников и плести агентурные сети.

Шпион-нелегал Андрей Безруков, работавший в СВР, пропиарил ХМАО в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». В прямом эфире телеканала «Россия-1» бывший спецагент раскритиковал попытки Минобрнауки перенести запуск всеобщего курса начальной военной подготовки в школах на 2024 год и привел в пример столицу Югры. «У нас идет мобилизация всего общества, и я ее вижу. Я недавно приехал из Ханты-Мансийска, разговаривал с людьми. Там нет вопросов. Там нет людей, которые на двух стульях пытаются усидеть. Там люди работают — работают на страну», — заявил Безруков. Безруков вернулся из ХМАО в Москву 20 июля. В автономном округе он и его супруга Елена Вавилова прочли лекцию «Современная внешняя политика РФ». Также, по данным источников агентства, они провели закрытый семинар с руководством внутриполитического блока югорских муниципалитетов. Ранее URA.RU писало о том, что семейная пара бывших разведчиков консультировала югорских чиновников. Они учили вербовать сторонников и плести агентурные сети.