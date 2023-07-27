Российская фехтовальщица Смирнова полчаса ждет рукопожатия от украинки после поединка

Спортсменка Анна Смирнова из России на протяжении 30 минут ждет рукопожатия украинки Ольги Харлан после поражения на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Согласно правилам соревнований, после боя фехтовальщики обязаны пожать руки, несоблюдение регламента грозит исключением из соревнований и отстранением от участия в оставшихся.
«Смирнова ждет рукопожатия, в какой?то момент ей принесли стул», — сообщил телеканал МатчТВ. Там отметили, что бой окончился победой Харлан, после чего саблистка покинула дорожку.
На чемпионате россияне участвуют в нейтральном статусе. Соревнования закончатся 30 июля. Ранее министерство молодежи и спорта Украины разрешило своим спортсменам соревноваться с атлетами из России и Белоруссии. Однако, при условии, что россияне и белорусы будут выступать под нейтральным флагом.
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