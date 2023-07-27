Российская фехтовальщица Смирнова полчаса ждет рукопожатия от украинки после поединка

27 июля 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Бой окончился победой украинки Харлан Фото: Сергей Русанов © URA.RU Спортсменка Анна Смирнова из России на протяжении 30 минут ждет рукопожатия украинки Ольги Харлан после поражения на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Согласно правилам соревнований, после боя фехтовальщики обязаны пожать руки, несоблюдение регламента грозит исключением из соревнований и отстранением от участия в оставшихся. «Смирнова ждет рукопожатия, в какой?то момент ей принесли стул», — сообщил телеканал МатчТВ. Там отметили, что бой окончился победой Харлан, после чего саблистка покинула дорожку. На чемпионате россияне участвуют в нейтральном статусе. Соревнования закончатся 30 июля. Ранее министерство молодежи и спорта Украины разрешило своим спортсменам соревноваться с атлетами из России и Белоруссии. Однако, при условии, что россияне и белорусы будут выступать под нейтральным флагом.

Спортсменка Анна Смирнова из России на протяжении 30 минут ждет рукопожатия украинки Ольги Харлан после поражения на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Согласно правилам соревнований, после боя фехтовальщики обязаны пожать руки, несоблюдение регламента грозит исключением из соревнований и отстранением от участия в оставшихся. «Смирнова ждет рукопожатия, в какой?то момент ей принесли стул», — сообщил телеканал МатчТВ. Там отметили, что бой окончился победой Харлан, после чего саблистка покинула дорожку. На чемпионате россияне участвуют в нейтральном статусе. Соревнования закончатся 30 июля. Ранее министерство молодежи и спорта Украины разрешило своим спортсменам соревноваться с атлетами из России и Белоруссии. Однако, при условии, что россияне и белорусы будут выступать под нейтральным флагом.