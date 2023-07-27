Российская фехтовальщица Смирнова полчаса ждет рукопожатия от украинки после поединка

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Пермяки на юбилее города 300 лет.Пермь, фехтование
Бой окончился победой украинки Харлан Фото:

Спортсменка Анна Смирнова из России на протяжении 30 минут ждет рукопожатия украинки Ольги Харлан после поражения на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Согласно правилам соревнований, после боя фехтовальщики обязаны пожать руки, несоблюдение регламента грозит исключением из соревнований и отстранением от участия в оставшихся.

«Смирнова ждет рукопожатия, в какой?то момент ей принесли стул», — сообщил телеканал МатчТВ. Там отметили, что бой окончился победой Харлан, после чего саблистка покинула дорожку.

На чемпионате россияне участвуют в нейтральном статусе. Соревнования закончатся 30 июля. Ранее министерство молодежи и спорта Украины разрешило своим спортсменам соревноваться с атлетами из России и Белоруссии. Однако, при условии, что россияне и белорусы будут выступать под нейтральным флагом.

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Спортсменка Анна Смирнова из России на протяжении 30 минут ждет рукопожатия украинки Ольги Харлан после поражения на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Согласно правилам соревнований, после боя фехтовальщики обязаны пожать руки, несоблюдение регламента грозит исключением из соревнований и отстранением от участия в оставшихся. «Смирнова ждет рукопожатия, в какой?то момент ей принесли стул», — сообщил телеканал МатчТВ. Там отметили, что бой окончился победой Харлан, после чего саблистка покинула дорожку. На чемпионате россияне участвуют в нейтральном статусе. Соревнования закончатся 30 июля. Ранее министерство молодежи и спорта Украины разрешило своим спортсменам соревноваться с атлетами из России и Белоруссии. Однако, при условии, что россияне и белорусы будут выступать под нейтральным флагом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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