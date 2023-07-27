В Воронежской области упал беспилотник. Фото

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
В результате падения беспилотника никто не пострадал Фото:
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В Верхнехавском районе Воронежской области упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом написали в telegram-канале Baza.

«Беспилотник самолетного типа упал в Верхнехавском районе Воронежской области», — сообщает telegram-канал. По данным авторов, пострадавших в результате происшествия нет. Место падения было оцеплено.

URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

Место падения БПЛА оцепили
Место падения БПЛА оцепили
Фото:

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В Верхнехавском районе Воронежской области упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Беспилотник самолетного типа упал в Верхнехавском районе Воронежской области», — сообщает telegram-канал. По данным авторов, пострадавших в результате происшествия нет. Место падения было оцеплено. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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