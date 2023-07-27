В результате падения беспилотника никто не пострадал
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Верхнехавском районе Воронежской области упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом написали в telegram-канале Baza.
«Беспилотник самолетного типа упал в Верхнехавском районе Воронежской области», — сообщает telegram-канал. По данным авторов, пострадавших в результате происшествия нет. Место падения было оцеплено.
URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
Место падения БПЛА оцепили
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