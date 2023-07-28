Army Times: военным США начнут доплачивать за участие в спецоперации на Украине

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Американские наемники будут больше получать за участие в спецоперации на Украине, отметили в Пентагоне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пентагон будет доплачивать американским военным за участие в спецоперации на Украине. Об этом заявили в минобороны США.

«Бонус, известный как надбавка за неминуемую опасность, предлагается военнослужащим, которые служат в районах, где они могут пострадать от вражеского огня или мин», — передает газета Army Times информацию от минобороны США. Военные смогут получать дополнительно 7,5 доллара в день, но не более 225 долларов в месяц.

Ранее в Пентагоне поддержали введение специальных пособий военным из Штатов, которые работают на Украине. До нынешнего указа они составляли 150 долларов. Однако с учетом ежедневных выплат сумма снизится до 100 долларов. Таким образом военные из США смогут получать дополнительно максимум 325 долларов за бои не только на Украине, но и в других горячих точках.

После начала спецоперации страны Запада стали спонсировать Киев оружием и отправлять своих наемников. 1 июля американский военный на Украине Дэвид Брамлетт отмечал, что среди украинских солдат много тупых людей. Также факт участия других военных в боевых действиях на Украине подтверждает то, что армия России находит братские могилы наемников.

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Пентагон будет доплачивать американским военным за участие в спецоперации на Украине. Об этом заявили в минобороны США. «Бонус, известный как надбавка за неминуемую опасность, предлагается военнослужащим, которые служат в районах, где они могут пострадать от вражеского огня или мин», — передает газета Army Times информацию от минобороны США. Военные смогут получать дополнительно 7,5 доллара в день, но не более 225 долларов в месяц. Ранее в Пентагоне поддержали введение специальных пособий военным из Штатов, которые работают на Украине. До нынешнего указа они составляли 150 долларов. Однако с учетом ежедневных выплат сумма снизится до 100 долларов. Таким образом военные из США смогут получать дополнительно максимум 325 долларов за бои не только на Украине, но и в других горячих точках. После начала спецоперации страны Запада стали спонсировать Киев оружием и отправлять своих наемников. 1 июля американский военный на Украине Дэвид Брамлетт отмечал, что среди украинских солдат много тупых людей. Также факт участия других военных в боевых действиях на Украине подтверждает то, что армия России находит братские могилы наемников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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