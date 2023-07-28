Белый дом: американские военные не участвуют в боях на Украине

Военнослужащие США, присутствующие на Украине, не участвуют в боевых действиях и не оказывают поддержку солдатам Киева. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Уверяю, что никто из американских солдат не задействован в военных операциях на поле боя с украинскими военными», — передает РИА Новости слова Кирби. Он добавил, что американские бойцы находятся на Украине, чтобы охранять посольство США.
В Минобороны России заявляли, что на стороне Украины сражаются иностранные наемники. На 22 июля, по данным ведомства, было ликвидировано около 4990 наемников, еще 4910 — сбежали с фронта и покинули Украину. Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин сообщил URA.RU, что Украина ищет наемников в Южной Америке, поскольку мобилизационный ресурс страны может иссякнуть.
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