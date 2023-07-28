В Госдуме объяснили, как получить землю бесплатно

Депутат Гаврилов: право на получение бесплатной земли есть у многодетных семей и участников СВО

29 июля 2023 в 08:13 Размер текста - 17 +

Для каждого региона действуют особые программы для получения бесплатной земли, напомнил Сергей Гаврилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многодетные семьи и участники спецоперации могут получить бесплатную землю в Крыму и Московской области. Об этом напомнил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. «Помимо программ „Дальневосточный гектар“, „Арктический гектар“ на бесплатную землю могут претендовать многодетные семьи и иные льготные категории граждан — конкретные условия получения регионы устанавливают самостоятельно», — заявил Сергей Гаврилов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что для каждого региона существуют определенные условия для многодетных семей. Например, для семьи из Московской области такими условиями будут: три ребенка и проживание в регионе не менее пяти лет. Если соблюсти все правила, то ячейка общества может получить участок площадью 10-15 соток. Новость по теме Как получить землю от государства бесплатно в 2023 году. Инфографика Участники спецоперации могут получить бесплатную землю в Крыму и Московской области. Однако есть одно условие: человек должен был жить в регионах до начала спецоперации. Сергей Гаврилов отметил, что в каждом регионе можно найти льготные программы для получения бесплатной земли. Ранее Гаврилов рассказывал, как бороться с соседями по даче, которые захватывают чужую территорию. По его словам, такие споры можно решить в управлении Росреестра по месту нахождения участка. Будут вызваны замерщики, которые решат спорную ситуацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многодетные семьи и участники спецоперации могут получить бесплатную землю в Крыму и Московской области. Об этом напомнил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. «Помимо программ „Дальневосточный гектар“, „Арктический гектар“ на бесплатную землю могут претендовать многодетные семьи и иные льготные категории граждан — конкретные условия получения регионы устанавливают самостоятельно», — заявил Сергей Гаврилов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что для каждого региона существуют определенные условия для многодетных семей. Например, для семьи из Московской области такими условиями будут: три ребенка и проживание в регионе не менее пяти лет. Если соблюсти все правила, то ячейка общества может получить участок площадью 10-15 соток. Участники спецоперации могут получить бесплатную землю в Крыму и Московской области. Однако есть одно условие: человек должен был жить в регионах до начала спецоперации. Сергей Гаврилов отметил, что в каждом регионе можно найти льготные программы для получения бесплатной земли. Ранее Гаврилов рассказывал, как бороться с соседями по даче, которые захватывают чужую территорию. По его словам, такие споры можно решить в управлении Росреестра по месту нахождения участка. Будут вызваны замерщики, которые решат спорную ситуацию.