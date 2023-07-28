28 июля 2023

В Госдуме объяснили, как получить землю бесплатно

Депутат Гаврилов: право на получение бесплатной земли есть у многодетных семей и участников СВО
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Старообрядческие села Роща и Платоново и деревня Симонята. Свердловская область, Шалинский район, молельный дом, деревня симонята
Для каждого региона действуют особые программы для получения бесплатной земли, напомнил Сергей Гаврилов Фото:

Многодетные семьи и участники спецоперации могут получить бесплатную землю в Крыму и Московской области. Об этом напомнил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.

«Помимо программ „Дальневосточный гектар“, „Арктический гектар“ на бесплатную землю могут претендовать многодетные семьи и иные льготные категории граждан — конкретные условия получения регионы устанавливают самостоятельно», — заявил Сергей Гаврилов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что для каждого региона существуют определенные условия для многодетных семей. Например, для семьи из Московской области такими условиями будут: три ребенка и проживание в регионе не менее пяти лет. Если соблюсти все правила, то ячейка общества может получить участок площадью 10-15 соток.

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Участники спецоперации могут получить бесплатную землю в Крыму и Московской области. Однако есть одно условие: человек должен был жить в регионах до начала спецоперации. Сергей Гаврилов отметил, что в каждом регионе можно найти льготные программы для получения бесплатной земли.

Ранее Гаврилов рассказывал, как бороться с соседями по даче, которые захватывают чужую территорию. По его словам, такие споры можно решить в управлении Росреестра по месту нахождения участка. Будут вызваны замерщики, которые решат спорную ситуацию.

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Многодетные семьи и участники спецоперации могут получить бесплатную землю в Крыму и Московской области. Об этом напомнил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. «Помимо программ „Дальневосточный гектар“, „Арктический гектар“ на бесплатную землю могут претендовать многодетные семьи и иные льготные категории граждан — конкретные условия получения регионы устанавливают самостоятельно», — заявил Сергей Гаврилов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что для каждого региона существуют определенные условия для многодетных семей. Например, для семьи из Московской области такими условиями будут: три ребенка и проживание в регионе не менее пяти лет. Если соблюсти все правила, то ячейка общества может получить участок площадью 10-15 соток. Участники спецоперации могут получить бесплатную землю в Крыму и Московской области. Однако есть одно условие: человек должен был жить в регионах до начала спецоперации. Сергей Гаврилов отметил, что в каждом регионе можно найти льготные программы для получения бесплатной земли. Ранее Гаврилов рассказывал, как бороться с соседями по даче, которые захватывают чужую территорию. По его словам, такие споры можно решить в управлении Росреестра по месту нахождения участка. Будут вызваны замерщики, которые решат спорную ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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