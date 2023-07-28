28 июля 2023

В Челябинске три человека пострадали при столкновении автомобиля со светофором

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, дорожные знаки, светофор, улица локомотивная
В Ленинском районе Челябинска машина врезалась в светофор Фото:

В Челябинске водитель ВАЗ-2110 врезался в светофорный столб, в результате чего пострадали три человека. Авария произошла на Копейском шоссе в Ленинском районе города, сообщили URA.RU в пресс-службе отдела ГИБДД управления МВД России по Челябинску.

«ДТП произошло в 05:45 напротив дома 34А/1 по Копейскому шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и совершил наезд на металлический столб со светофорным объектом», — сообщили URA.RU в городской Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадали пассажиры ВАЗа: женщины 1985 и 1995 годов рождения, мужчина 1990 года рождения. В telegram-канале «Криминальный СЭТ» уточняется, что ДТП случилось при въезде в Челябинск рядом с остановкой общественного транспорта «Гаражи». Автомобиль получил существенные механические повреждения.

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В Челябинске водитель ВАЗ-2110 врезался в светофорный столб, в результате чего пострадали три человека. Авария произошла на Копейском шоссе в Ленинском районе города, сообщили URA.RU в пресс-службе отдела ГИБДД управления МВД России по Челябинску. «ДТП произошло в 05:45 напротив дома 34А/1 по Копейскому шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и совершил наезд на металлический столб со светофорным объектом», — сообщили URA.RU в городской Госавтоинспекции. В результате аварии пострадали пассажиры ВАЗа: женщины 1985 и 1995 годов рождения, мужчина 1990 года рождения. В telegram-канале «Криминальный СЭТ» уточняется, что ДТП случилось при въезде в Челябинск рядом с остановкой общественного транспорта «Гаражи». Автомобиль получил существенные механические повреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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