28 июля 2023

Пять автомобилей столкнулись на трассе в Челябинской области. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Авария не повлияла на движение транспорта на трассе Фото:

В Челябинской области на трассе М5-Урал под Миассом столкнулись пять автомобилей. В результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пяти транспортных средств на территории Миасского городского округа, [авария] без пострадавших. Столкновение произошло около 10:00 на 1779-м километре трассы», — сообщается в telegram-канала Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают экипажи ДПС. Движение транспорта идет без препятствий.

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В Челябинской области на трассе М5-Урал под Миассом столкнулись пять автомобилей. В результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. «Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пяти транспортных средств на территории Миасского городского округа, [авария] без пострадавших. Столкновение произошло около 10:00 на 1779-м километре трассы», — сообщается в telegram-канала Госавтоинспекции. На месте происшествия работают экипажи ДПС. Движение транспорта идет без препятствий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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