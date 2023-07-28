Авария не повлияла на движение транспорта на трассе
В Челябинской области на трассе М5-Урал под Миассом столкнулись пять автомобилей. В результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области.
«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пяти транспортных средств на территории Миасского городского округа, [авария] без пострадавших. Столкновение произошло около 10:00 на 1779-м километре трассы», — сообщается в telegram-канала Госавтоинспекции.
На месте происшествия работают экипажи ДПС. Движение транспорта идет без препятствий.
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