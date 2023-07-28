В Свердловской области самосвал врезался в металлическую конструкцию с камерами, отчего та упала на дорогу. Водитель самосвала госпитализирован, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону.
«Водитель самосвала, двигаясь в районе 16-го километра автодороги Ачит-Мясогутов, не опустил своевременно кузов, в результате чего наехал на конструкцию с камерами. От повреждений она упала на проезжую часть и автомобиль», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Водитель самосвала доставлен в больницу с переломом поясницы и сотрясением головного мозга. Медосвидетельствование показала, что в момент ДТП мужчина был трезв. Последствия аварии ликвидированы. По факту аварии начата проверка.
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