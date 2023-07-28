28 июля 2023

Самосвал сшиб опору с камерами на свердловской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, жезл, гибдд, инспектор дпс
В Госавтоинпекции сообщили, что водитель самосвала был трезв Фото:

В Свердловской области самосвал врезался в металлическую конструкцию с камерами, отчего та упала на дорогу. Водитель самосвала госпитализирован, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону.

«Водитель самосвала, двигаясь в районе 16-го километра автодороги Ачит-Мясогутов, не опустил своевременно кузов, в результате чего наехал на конструкцию с камерами. От повреждений она упала на проезжую часть и автомобиль», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Водитель самосвала доставлен в больницу с переломом поясницы и сотрясением головного мозга. Медосвидетельствование показала, что в момент ДТП мужчина был трезв. Последствия аварии ликвидированы. По факту аварии начата проверка.

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В Свердловской области самосвал врезался в металлическую конструкцию с камерами, отчего та упала на дорогу. Водитель самосвала госпитализирован, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону. «Водитель самосвала, двигаясь в районе 16-го километра автодороги Ачит-Мясогутов, не опустил своевременно кузов, в результате чего наехал на конструкцию с камерами. От повреждений она упала на проезжую часть и автомобиль», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель самосвала доставлен в больницу с переломом поясницы и сотрясением головного мозга. Медосвидетельствование показала, что в момент ДТП мужчина был трезв. Последствия аварии ликвидированы. По факту аварии начата проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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