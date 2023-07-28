Самосвал сшиб опору с камерами на свердловской трассе. Фото

29 июля 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

В Госавтоинпекции сообщили, что водитель самосвала был трезв Фото: Московец Илья © URA.RU В Свердловской области самосвал врезался в металлическую конструкцию с камерами, отчего та упала на дорогу. Водитель самосвала госпитализирован, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону. «Водитель самосвала, двигаясь в районе 16-го километра автодороги Ачит-Мясогутов, не опустил своевременно кузов, в результате чего наехал на конструкцию с камерами. От повреждений она упала на проезжую часть и автомобиль», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель самосвала доставлен в больницу с переломом поясницы и сотрясением головного мозга. Медосвидетельствование показала, что в момент ДТП мужчина был трезв. Последствия аварии ликвидированы. По факту аварии начата проверка. УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области самосвал врезался в металлическую конструкцию с камерами, отчего та упала на дорогу. Водитель самосвала госпитализирован, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону. «Водитель самосвала, двигаясь в районе 16-го километра автодороги Ачит-Мясогутов, не опустил своевременно кузов, в результате чего наехал на конструкцию с камерами. От повреждений она упала на проезжую часть и автомобиль», — сообщается в telegram-канале ведомства. Водитель самосвала доставлен в больницу с переломом поясницы и сотрясением головного мозга. Медосвидетельствование показала, что в момент ДТП мужчина был трезв. Последствия аварии ликвидированы. По факту аварии начата проверка.