Lada не уступила дорогу и врезалась в фургон на свердловской трассе. Фото

30 июля 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Легковушка не пропустила фургон на перекрестке и врезалась в него Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Артинском районе Свердловской области Lada Granta не уступила дорогу и столкнулась с фургоном, из-за чего тот перевернулся. В результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «Водитель Lada 1985 года рождения двигался со стороны поселка Арти в сторону села Большие Карзи. На нерегулируемом перекрестке он не предоставил преимущество в движении автомобилю Citroen Jumper», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона. В аварии пострадали три пассажира легкового автомобиля: 51-летняя женщина, 15-летняя девочка и 12-летний мальчик. Все они доставлены в больницу. Водитель Lada, житель Первоуральска, в момент аварии был трезв. Он имеет стаж вождения восемь лет. Госавтоинспекция Свердловской области Госавтоинспекция Свердловской области

В Артинском районе Свердловской области Lada Granta не уступила дорогу и столкнулась с фургоном, из-за чего тот перевернулся. В результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «Водитель Lada 1985 года рождения двигался со стороны поселка Арти в сторону села Большие Карзи. На нерегулируемом перекрестке он не предоставил преимущество в движении автомобилю Citroen Jumper», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона. В аварии пострадали три пассажира легкового автомобиля: 51-летняя женщина, 15-летняя девочка и 12-летний мальчик. Все они доставлены в больницу. Водитель Lada, житель Первоуральска, в момент аварии был трезв. Он имеет стаж вождения восемь лет.