В Артинском районе Свердловской области Lada Granta не уступила дорогу и столкнулась с фургоном, из-за чего тот перевернулся. В результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
«Водитель Lada 1985 года рождения двигался со стороны поселка Арти в сторону села Большие Карзи. На нерегулируемом перекрестке он не предоставил преимущество в движении автомобилю Citroen Jumper», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона.
В аварии пострадали три пассажира легкового автомобиля: 51-летняя женщина, 15-летняя девочка и 12-летний мальчик. Все они доставлены в больницу. Водитель Lada, житель Первоуральска, в момент аварии был трезв. Он имеет стаж вождения восемь лет.
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