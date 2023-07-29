29 июля 2023
28 июля 2023

Lada не уступила дорогу и врезалась в фургон на свердловской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Легковушка не пропустила фургон на перекрестке и врезалась в него Фото:

В Артинском районе Свердловской области Lada Granta не уступила дорогу и столкнулась с фургоном, из-за чего тот перевернулся. В результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«Водитель Lada 1985 года рождения двигался со стороны поселка Арти в сторону села Большие Карзи. На нерегулируемом перекрестке он не предоставил преимущество в движении автомобилю Citroen Jumper», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона.

В аварии пострадали три пассажира легкового автомобиля: 51-летняя женщина, 15-летняя девочка и 12-летний мальчик. Все они доставлены в больницу. Водитель Lada, житель Первоуральска, в момент аварии был трезв. Он имеет стаж вождения восемь лет.

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В Артинском районе Свердловской области Lada Granta не уступила дорогу и столкнулась с фургоном, из-за чего тот перевернулся. В результате аварии пострадали три человека, в том числе двое детей, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «Водитель Lada 1985 года рождения двигался со стороны поселка Арти в сторону села Большие Карзи. На нерегулируемом перекрестке он не предоставил преимущество в движении автомобилю Citroen Jumper», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона. В аварии пострадали три пассажира легкового автомобиля: 51-летняя женщина, 15-летняя девочка и 12-летний мальчик. Все они доставлены в больницу. Водитель Lada, житель Первоуральска, в момент аварии был трезв. Он имеет стаж вождения восемь лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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