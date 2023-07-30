Экс-арбитр: Дзюба забил гол с нарушением в матче «Локомотив — Факел»

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Артем Дзюба забил гол с нарушением правил, заявил Игорь Федотов Фото:

Судья Василий Казарцев совершил результативную ошибку в футбольном матче между воронежским «Факелом» и московским «Локомотивом» во втором туре российской Премьер-Лиги. Форвард «Локомотива» Артем Дзюба нарушил правила, забивая гол в ворота воронежцев на 12-й минуте игры. Об этом рассказал бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.

«Дзюба нарушал правила, когда забивал гол в ворота „Факела“ на 12-й минуте», — написал Федотов в своем telegram-канале. Экс-арбитр отмечает, что игрока «Факела» толкнули в спину, а затем москвичи забили гол. Федотов считает, что Казарцев принял неверное решение, находясь в неудобной позиции, и правильным решением было бы назначение штрафного удара в пользу «Факела».

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Судья Василий Казарцев совершил результативную ошибку в футбольном матче между воронежским «Факелом» и московским «Локомотивом» во втором туре российской Премьер-Лиги. Форвард «Локомотива» Артем Дзюба нарушил правила, забивая гол в ворота воронежцев на 12-й минуте игры. Об этом рассказал бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. «Дзюба нарушал правила, когда забивал гол в ворота „Факела“ на 12-й минуте», — написал Федотов в своем telegram-канале. Экс-арбитр отмечает, что игрока «Факела» толкнули в спину, а затем москвичи забили гол. Федотов считает, что Казарцев принял неверное решение, находясь в неудобной позиции, и правильным решением было бы назначение штрафного удара в пользу «Факела».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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