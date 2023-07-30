Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев, лидер неформальной фракции из пяти человек, может стать председателем следующего созыва. На улицах города появились билборды с ним и мэром Алексеем Орловым — лидером общегородского списка «Единой России» на выборах, заметили читатели URA.RU.
Наружная реклама появилась в Орджоникидзевском районе, где находится одномандатный округ №19, по которому избирается Вихарев (он также четвертый номер в списке ЕР). А листовки размещены и в других районах Екатеринбурга. Интересно, что в выходных данных указано, что реклама оплачена со счета реготделения «Единой России». С другими кандидатами таких совместных фото у Орлова нет.
Действующий спикер думы Игорь Володин избирается по округу №18 (тоже Орджоникидзевский район). Они враждуют с Вихаревым последние пять лет. Володина, близкого к миллиардеру Виталию Кочетову («Мотив»), Орлов по итогам выборов хочет сместить. Ранее в числе основных претендентов на замену Володину назывался бывший сотрудник ФСБ Сергей Павленко, он идет по округу №24 (Чкаловский район). Известно, что Орлов еще весной пытался обсудить с губернатором Евгением Куйвашевым потенциальных председателей, но глава региона дал понять, что это возможно лишь после выборов. По некоторым данным, в одном из недавних частных разговоров он обозначил, что претензий к Володину не имеет.
Источник URA.RU, близкий к городскому предвыборному штабу, в то же время отметил, что, по его мнению, это просто попытка поднять рейтинг партии через наиболее раскрученных кандидатов. То есть Орлова и Вихарева, который вкладывается в пиар с момента попадания в думу в 2018 году.
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