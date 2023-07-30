Мэр Екатеринбурга намекнул горожанам на нового спикера думы. Фото

31 июля 2023 в 08:59 Размер текста - 17 +

С другими кандидатами у Алексея Орлова таких фото нет Фото: читатель URA.RU Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев, лидер неформальной фракции из пяти человек, может стать председателем следующего созыва. На улицах города появились билборды с ним и мэром Алексеем Орловым — лидером общегородского списка «Единой России» на выборах, заметили читатели URA.RU. Наружная реклама появилась в Орджоникидзевском районе, где находится одномандатный округ №19, по которому избирается Вихарев (он также четвертый номер в списке ЕР). А листовки размещены и в других районах Екатеринбурга. Интересно, что в выходных данных указано, что реклама оплачена со счета реготделения «Единой России». С другими кандидатами таких совместных фото у Орлова нет. Действующий спикер думы Игорь Володин избирается по округу №18 (тоже Орджоникидзевский район). Они враждуют с Вихаревым последние пять лет. Володина, близкого к миллиардеру Виталию Кочетову («Мотив»), Орлов по итогам выборов хочет сместить. Ранее в числе основных претендентов на замену Володину назывался бывший сотрудник ФСБ Сергей Павленко, он идет по округу №24 (Чкаловский район). Известно, что Орлов еще весной пытался обсудить с губернатором Евгением Куйвашевым потенциальных председателей, но глава региона дал понять, что это возможно лишь после выборов. По некоторым данным, в одном из недавних частных разговоров он обозначил, что претензий к Володину не имеет. Источник URA.RU, близкий к городскому предвыборному штабу, в то же время отметил, что, по его мнению, это просто попытка поднять рейтинг партии через наиболее раскрученных кандидатов. То есть Орлова и Вихарева, который вкладывается в пиар с момента попадания в думу в 2018 году. Наружную рекламу заметили в Орджоникидзевском районе Фото: читатель URA.RU А такая расклейка — по всему городу Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы Екатеринбурга Алексей Вихарев, лидер неформальной фракции из пяти человек, может стать председателем следующего созыва. На улицах города появились билборды с ним и мэром Алексеем Орловым — лидером общегородского списка «Единой России» на выборах, заметили читатели URA.RU. Наружная реклама появилась в Орджоникидзевском районе, где находится одномандатный округ №19, по которому избирается Вихарев (он также четвертый номер в списке ЕР). А листовки размещены и в других районах Екатеринбурга. Интересно, что в выходных данных указано, что реклама оплачена со счета реготделения «Единой России». С другими кандидатами таких совместных фото у Орлова нет. Действующий спикер думы Игорь Володин избирается по округу №18 (тоже Орджоникидзевский район). Они враждуют с Вихаревым последние пять лет. Володина, близкого к миллиардеру Виталию Кочетову («Мотив»), Орлов по итогам выборов хочет сместить. Ранее в числе основных претендентов на замену Володину назывался бывший сотрудник ФСБ Сергей Павленко, он идет по округу №24 (Чкаловский район). Известно, что Орлов еще весной пытался обсудить с губернатором Евгением Куйвашевым потенциальных председателей, но глава региона дал понять, что это возможно лишь после выборов. По некоторым данным, в одном из недавних частных разговоров он обозначил, что претензий к Володину не имеет. Источник URA.RU, близкий к городскому предвыборному штабу, в то же время отметил, что, по его мнению, это просто попытка поднять рейтинг партии через наиболее раскрученных кандидатов. То есть Орлова и Вихарева, который вкладывается в пиар с момента попадания в думу в 2018 году.