В Кургане отменили более 30 автобусных маршрутов. Список

31 июля 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Старые автобусные маршруты заменяют новыми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане отменили 33 старых автобусных маршрута. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Постановление. Об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Кургана. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24.07.2023 года», — указано в документе. В городе отменяют следующие маршруты: № 2 «ул. Достоевского — АО «НПО «Курганприбор» (отдельные рейсы до Зайковского кладбища)»;

№ 6 «ГБУ «Курганская областная ДКБ им. Красного Креста» — пос. Увал — микрорайон Тополя»;

№ 10 «ул. Гайдара — ОАО «Синтез»;

№ 12 «Телецентр — ул. Халтурина (отдельные рейсы до «АО «НПО «Курганприбор»)»;

№ 13 «ОАО «Синтез» — пос. Локомотивный»;

№ 17 «1 микрорайон — пос. Сиреневый (отдельные рейсы до ЗАО «Курганстальмост», ГУП «Лен Зауралья», в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»)»;

№ 19 «Госпиталь — пос. Озерный»;

№ 20 «Госпиталь — ул. Достоевского»;

№ 26 «ул. Бурова — Петрова — пос. Керамзитный»;

№ 30 «Вокзал — ул. Достоевского»;

№ 31 «1 микрорайон — Бульвар Солнечный»;

№ 42 «ул. Невежина — ст. Утяк (отдельные рейсы до пос. Керамзитный)»;

№ 301 «Бульвар Солнечный — пос. Левашово»;

№ 306 «Вокзал — пос. Теплый Стан»;

№ 308 «Микрорайон Черемухово — микрорайон Нижняя Утятка — пос. Сиреневый (в летний период отдельные рейсы до садов «Просвещенец»)»;

№ 311 «ОАО «Синтез» — 1 микрорайон»;

№ 312 «ул. Криволапова — ул. Халтурина»;

№ 318 «1 микрорайон — ул. Криволапова»;

№ 320 «ул. Криволапова — ул. Лескова»;

№ 324 «пос. Керамзитный — пос. Сиреневый (в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»)»;

№ 329 «ул. Достоевского — ОАО «Синтез»;

№ 341 «Бульвар Солнечный — микрорайон Челноково (в летний период до садов «УВД»)»;

№ 349 «ОАО «Синтез» — Аэропорт (в летний период до Омского моста)»;

№ 353 «пос. Радужный — микрорайон Черемухово (отдельные рейсы до ООО «Курганхиммаш»)»;

№ 359 «Аэропорт — НДПК «Новый город»;

№ 365 «ул. Витебского — пос. ТЭЦ»;

№ 371 «пос. Левашово — ул. Лескова»;

№ 378 «пос. Вороновка — пос. Озерный (отдельные рейсы через аэровокзал)»;

№ 388 «Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле — 1 микрорайон»;

№ 391 «1 микрорайон — ул. Криволапова»;

№ 396 «Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый (в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»)»;

№ 403 «1 микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково)»;

№ 361 «1 микрорайон — ОАО «Синтез». Ранее в городе отменили маршруты № 17 «1 микрорайон — пос. Сиреневый» и № 371 «пос. Левашово — ул. Лескова». В рамках транспортной реформы 51 старый автобусный маршрут постепенно заменяют 40 новыми.

В Кургане отменили 33 старых автобусных маршрута. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Постановление. Об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Кургана. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24.07.2023 года», — указано в документе. В городе отменяют следующие маршруты: Ранее в городе отменили маршруты № 17 «1 микрорайон — пос. Сиреневый» и № 371 «пос. Левашово — ул. Лескова». В рамках транспортной реформы 51 старый автобусный маршрут постепенно заменяют 40 новыми.