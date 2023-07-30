Старые автобусные маршруты заменяют новыми
новость из сюжетаПередел транспортного рынка в Кургане
В Кургане отменили 33 старых автобусных маршрута. Данная информация размещена на сайте городской администрации.
«Постановление. Об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города Кургана. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24.07.2023 года», — указано в документе.
В городе отменяют следующие маршруты:
- № 2 «ул. Достоевского — АО «НПО «Курганприбор» (отдельные рейсы до Зайковского кладбища)»;
- № 6 «ГБУ «Курганская областная ДКБ им. Красного Креста» — пос. Увал — микрорайон Тополя»;
- № 10 «ул. Гайдара — ОАО «Синтез»;
- № 12 «Телецентр — ул. Халтурина (отдельные рейсы до «АО «НПО «Курганприбор»)»;
- № 13 «ОАО «Синтез» — пос. Локомотивный»;
- № 17 «1 микрорайон — пос. Сиреневый (отдельные рейсы до ЗАО «Курганстальмост», ГУП «Лен Зауралья», в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»)»;
- № 19 «Госпиталь — пос. Озерный»;
- № 20 «Госпиталь — ул. Достоевского»;
- № 26 «ул. Бурова — Петрова — пос. Керамзитный»;
- № 30 «Вокзал — ул. Достоевского»;
- № 31 «1 микрорайон — Бульвар Солнечный»;
- № 42 «ул. Невежина — ст. Утяк (отдельные рейсы до пос. Керамзитный)»;
- № 301 «Бульвар Солнечный — пос. Левашово»;
- № 306 «Вокзал — пос. Теплый Стан»;
- № 308 «Микрорайон Черемухово — микрорайон Нижняя Утятка — пос. Сиреневый (в летний период отдельные рейсы до садов «Просвещенец»)»;
- № 311 «ОАО «Синтез» — 1 микрорайон»;
- № 312 «ул. Криволапова — ул. Халтурина»;
- № 318 «1 микрорайон — ул. Криволапова»;
- № 320 «ул. Криволапова — ул. Лескова»;
- № 324 «пос. Керамзитный — пос. Сиреневый (в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»)»;
- № 329 «ул. Достоевского — ОАО «Синтез»;
- № 341 «Бульвар Солнечный — микрорайон Челноково (в летний период до садов «УВД»)»;
- № 349 «ОАО «Синтез» — Аэропорт (в летний период до Омского моста)»;
- № 353 «пос. Радужный — микрорайон Черемухово (отдельные рейсы до ООО «Курганхиммаш»)»;
- № 359 «Аэропорт — НДПК «Новый город»;
- № 365 «ул. Витебского — пос. ТЭЦ»;
- № 371 «пос. Левашово — ул. Лескова»;
- № 378 «пос. Вороновка — пос. Озерный (отдельные рейсы через аэровокзал)»;
- № 388 «Микрорайон Глинки — пос. Чистое поле — 1 микрорайон»;
- № 391 «1 микрорайон — ул. Криволапова»;
- № 396 «Бульвар Солнечный — пос. Сиреневый (в летний период до зоны отдыха «Голубые озера»)»;
- № 403 «1 микрорайон — Аэропорт (отдельные рейсы до микрорайона Челноково)»;
- № 361 «1 микрорайон — ОАО «Синтез».
Ранее в городе отменили маршруты № 17 «1 микрорайон — пос. Сиреневый» и № 371 «пос. Левашово — ул. Лескова». В рамках транспортной реформы 51 старый автобусный маршрут постепенно заменяют 40 новыми.
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