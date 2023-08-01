Аналитик Позднякова: устаревшие данные о состоянии лесов способствуют природным пожарам

01 августа 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

В некоторых субъектах страны материалам лесоустройства больше 15 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Устаревшая информация о состоянии лесов является одной из проблем в сфере борьбы с природными пожарами в России. Об этом в беседе с URA.RU сообщила руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. «Среди проблем в сфере борьбы с лесными пожарами можно назвать устаревшую информацию о состоянии лесов на территории отдельных субъектов страны, где материалам о лесоустройстве уже больше 15 лет. Также есть проблема бесхозных и неразграниченных земель, на которых органы местного самоуправления не имеют права проводить противопожарное обустройство лесов», — сказала Ольга Позднякова. Аналитик отметила, что среди источников, приводящих к возгоранию, часто указывается антропогенный фактор. «Это не только прямой поджог, но и, например, оставленное кем-то в лесу стекло, которое в солнечную погоду становится линзой, управляемые поджоги, которые вышли из-под контроля, не потушенные сигареты и другие причины. С опасностью пожаров связаны и проблемы обращения с мусором. „Народный фронт“ добивается, чтобы власти занимались уборкой несанкционированных свалок и там, где властям удается найти средства на их вывоз и убедить людей не выбрасывать мусор в те же места снова — это положительно влияет на снижение пожарной опасности», — объяснила эксперт. Чтобы снизить количество возгораний в лесу, необходимо выявлять первопричину их возникновения и, исходя из этого, минимизировать их в будущем. Расследованием занимаются дознаватели МЧС. Однако они допускают ошибки из-за субъектных оценочных и противоречивых мнений. Помимо этого, на их решения могут влиять третьи стороны. Если очагов возгорания оказывается много, перепроверить полученное заключение становится сложно, рассказал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Устаревшая информация о состоянии лесов является одной из проблем в сфере борьбы с природными пожарами в России. Об этом в беседе с URA.RU сообщила руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. «Среди проблем в сфере борьбы с лесными пожарами можно назвать устаревшую информацию о состоянии лесов на территории отдельных субъектов страны, где материалам о лесоустройстве уже больше 15 лет. Также есть проблема бесхозных и неразграниченных земель, на которых органы местного самоуправления не имеют права проводить противопожарное обустройство лесов», — сказала Ольга Позднякова. Аналитик отметила, что среди источников, приводящих к возгоранию, часто указывается антропогенный фактор. «Это не только прямой поджог, но и, например, оставленное кем-то в лесу стекло, которое в солнечную погоду становится линзой, управляемые поджоги, которые вышли из-под контроля, не потушенные сигареты и другие причины. С опасностью пожаров связаны и проблемы обращения с мусором. „Народный фронт“ добивается, чтобы власти занимались уборкой несанкционированных свалок и там, где властям удается найти средства на их вывоз и убедить людей не выбрасывать мусор в те же места снова — это положительно влияет на снижение пожарной опасности», — объяснила эксперт. Чтобы снизить количество возгораний в лесу, необходимо выявлять первопричину их возникновения и, исходя из этого, минимизировать их в будущем. Расследованием занимаются дознаватели МЧС. Однако они допускают ошибки из-за субъектных оценочных и противоречивых мнений. Помимо этого, на их решения могут влиять третьи стороны. Если очагов возгорания оказывается много, перепроверить полученное заключение становится сложно, рассказал в беседе с URA.RU юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев.