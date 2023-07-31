«Фонтанка»: житель Петербурга протаранил ворота и поджег военкомат. Фото

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Военкоматы. Тюмень, ворота, военкомат, военный комиссарит тюменской области
Мужчина пытался протаранить ворота военкомата, сообщает «Фонтанка» (архивное фото) Фото:

Мужчину из Санкт-Петербурга задержали после того, как он поджог двери местного военкомата. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Кроме того, он пытался протаранить ворота военного комиссариата.

«После тарана и поджога военкомата на улице Чайковского в Петербурге задержан мужчина 1969 года рождения», — сообщает издание. По предварительным данным, злоумышленник поджог входные двери военкомата. После этого он пытался протаранить ворота. В скором времени начнется осмотр его автомобиля.

Уточняется, что в середине июля мужчине позвонил человек и представился сотрудником ФСБ. Он предложил устроить провокацию у военкомата. Мошенник указал, что хочет получить документы, «связанные с Украиной».

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Мужчину из Санкт-Петербурга задержали после того, как он поджог двери местного военкомата. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Кроме того, он пытался протаранить ворота военного комиссариата. «После тарана и поджога военкомата на улице Чайковского в Петербурге задержан мужчина 1969 года рождения», — сообщает издание. По предварительным данным, злоумышленник поджог входные двери военкомата. После этого он пытался протаранить ворота. В скором времени начнется осмотр его автомобиля. Уточняется, что в середине июля мужчине позвонил человек и представился сотрудником ФСБ. Он предложил устроить провокацию у военкомата. Мошенник указал, что хочет получить документы, «связанные с Украиной».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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