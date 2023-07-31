Мужчину из Санкт-Петербурга задержали после того, как он поджог двери местного военкомата. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Кроме того, он пытался протаранить ворота военного комиссариата.
«После тарана и поджога военкомата на улице Чайковского в Петербурге задержан мужчина 1969 года рождения», — сообщает издание. По предварительным данным, злоумышленник поджог входные двери военкомата. После этого он пытался протаранить ворота. В скором времени начнется осмотр его автомобиля.
Уточняется, что в середине июля мужчине позвонил человек и представился сотрудником ФСБ. Он предложил устроить провокацию у военкомата. Мошенник указал, что хочет получить документы, «связанные с Украиной».
Мужчину из Санкт-Петербурга задержали после того, как он поджог двери местного военкомата. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Кроме того, он пытался протаранить ворота военного комиссариата. «После тарана и поджога военкомата на улице Чайковского в Петербурге задержан мужчина 1969 года рождения», — сообщает издание. По предварительным данным, злоумышленник поджог входные двери военкомата. После этого он пытался протаранить ворота. В скором времени начнется осмотр его автомобиля. Уточняется, что в середине июля мужчине позвонил человек и представился сотрудником ФСБ. Он предложил устроить провокацию у военкомата. Мошенник указал, что хочет получить документы, «связанные с Украиной».