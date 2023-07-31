Пермские власти за 3,2 млн рублей продают закрытую сельскую школу

Управление земельно-имущественных отношений администрации Горнозаводского городского округа Пермского края выставило на продажу здание закрытой школы. Объект недвижимости находится в поселке Промысла и продается через конкурсную процедуру. Начальная цена контракта составляет 3,2 млн рублей.
«Наименование лота — двухэтажное здание на земельном участке с разрешенным использованием для эксплуатации школы. Местонахождение — Пермский край, Горнозаводский район, рабочий поселок Промысла, улица Советская, дом 2. Продажа в рамках реализации муниципального имущества. Начальная цена — 3,2 млн рублей», — указано в описании аукционного лота на сайте «Сбербанк-АСТ».
Для участия в конкурсе необходимо внести задаток в 321,5 тысяч рублей. Торговая сессия стартует 5 сентября 2023 года. По информации базы данных «Эксчек Про», здание школы, рассчитанное на 164 места, было построено в 1977 году. В 2019 году муниципальное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная школа» поселка Промысла было ликвидировано. Учеников перевели в поселок Теплая Гора.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти выставили на продажу здание школы в селе Мокино Нытвенского округа Пермского края. Двухэтажное строение с земельным участком готовы отдать за 3,6 млн рублей.
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