31 июля 2023

Пермские власти за 3,2 млн рублей продают закрытую сельскую школу

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, класс, экзамен, карантин, каникулы, школа, школьные парты
Школа была закрыта в 2019 году Фото:

Управление земельно-имущественных отношений администрации Горнозаводского городского округа Пермского края выставило на продажу здание закрытой школы. Объект недвижимости находится в поселке Промысла и продается через конкурсную процедуру. Начальная цена контракта составляет 3,2 млн рублей.

«Наименование лота — двухэтажное здание на земельном участке с разрешенным использованием для эксплуатации школы. Местонахождение — Пермский край, Горнозаводский район, рабочий поселок Промысла, улица Советская, дом 2. Продажа в рамках реализации муниципального имущества. Начальная цена — 3,2 млн рублей», — указано в описании аукционного лота на сайте «Сбербанк-АСТ».

Для участия в конкурсе необходимо внести задаток в 321,5 тысяч рублей. Торговая сессия стартует 5 сентября 2023 года. По информации базы данных «Эксчек Про», здание школы, рассчитанное на 164 места, было построено в 1977 году. В 2019 году муниципальное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная школа» поселка Промысла было ликвидировано. Учеников перевели в поселок Теплая Гора.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти выставили на продажу здание школы в селе Мокино Нытвенского округа Пермского края. Двухэтажное строение с земельным участком готовы отдать за 3,6 млн рублей.

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Управление земельно-имущественных отношений администрации Горнозаводского городского округа Пермского края выставило на продажу здание закрытой школы. Объект недвижимости находится в поселке Промысла и продается через конкурсную процедуру. Начальная цена контракта составляет 3,2 млн рублей. «Наименование лота — двухэтажное здание на земельном участке с разрешенным использованием для эксплуатации школы. Местонахождение — Пермский край, Горнозаводский район, рабочий поселок Промысла, улица Советская, дом 2. Продажа в рамках реализации муниципального имущества. Начальная цена — 3,2 млн рублей», — указано в описании аукционного лота на сайте «Сбербанк-АСТ». Для участия в конкурсе необходимо внести задаток в 321,5 тысяч рублей. Торговая сессия стартует 5 сентября 2023 года. По информации базы данных «Эксчек Про», здание школы, рассчитанное на 164 места, было построено в 1977 году. В 2019 году муниципальное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная школа» поселка Промысла было ликвидировано. Учеников перевели в поселок Теплая Гора. Ранее URA.RU рассказывало, что власти выставили на продажу здание школы в селе Мокино Нытвенского округа Пермского края. Двухэтажное строение с земельным участком готовы отдать за 3,6 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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