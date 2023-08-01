Курганцу в суде пришлось спорить с чиновниками, чтобы не лишиться дачи

Житель Кургана отстоял у мэрии свое право на дачный участок, который кооператив выделил ему в 1994 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителю Кургана пришлось через суд доказывать, что дачный участок, за которым он ухаживал 29 лет, принадлежит ему, а не муниципалитету. Об этом говорится в решении на сайте Курганского городского суда.

«Из материалов дела и пояснений истца следует, что в связи с наводнением в 1994 году старый дачный участок стал непригодным для использования, и истцу правлением кооператива предоставили другой участок, которым он пользуется с 1994 года до настоящего времени. Все это время он полагал, что владеет им законно, так как ранее представители правления СНТ в свидетельстве о праве собственности зачеркнули номер затопленного участка и вписали новый», — указано в документах суда.

В деле также указано, что ответчик из мэрии не явился на судебное заседание. «Представитель ответчика администрации Кургана не присутствовал на судебном заседании, он просил рассмотреть дело без его участия». Суд определил рассмотреть дело в отсутствие неявившегося ответчика.

Фактически дачник более 29 лет добросовестно содержал и владел спорным имуществом, как своим собственным, оплачивая все установленные платежи и взносы. В итоге, как написано, суд решил удовлетворить исковые требования и признать за курганцем право собственности на земельный участок в силу приобретательной давности.

Ранее URA.RU писало, что житель Кургана отсудил у мэрии право на дачный участок, который достался ему после смерти матери. Он не обратился вовремя за оформлением наследственных прав, но суд признал за ним право собственности на земельный участок, также ссылаясь на приобретательную давность.