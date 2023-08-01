Мишустин упростил получение важного пособия для семей с детьми

01 августа 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин упростил получение важного пособия для семей с детьми Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство РФ упростило процесс начисления и получения льгот и социальных выплат для семей с детьми. Тем самым власти удовлетворили важный запрос россиян, объяснил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Так он прокомментировал итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым 1 августа. Процесс получения льгот теперь полностью автоматизирован. «Со стороны россиян запрос на снятие бюрократических препон в получении помощи и различных льгот очень сильный. С другой стороны, упрощение процедур, максимальная эффективность и максимальное удобство для людей, получателей госуслуг стали характеристикой правительства Мишустина — это тенденция. В целом борьба с бедностью — приоритет для президента и федеральной власти, несмотря на достаточно сложные условия, которые складываются вокруг России», — сказал социолог. Статья по теме В России автоматизируют процесс заботы о людях Единое пособие для семей с детьми, нуждающихся в господдержке, предоставляется в формате «социального казначейства». От родителей требуется лишь заявление, которое можно подать в электронной форме через портал госуслуг. Далее, по словам главы фонда Чиркова, сбор данных происходит самим ведомством через взаимодействие с другими госструктурами. В общей сложности на семью из четырех человек фондом направляется 300 запросов. По этой процедуре в текущем году выплаты уже назначены на 8,6 млн детей и 280 тысячам беременных женщин. Глава кабмина Михаил Мишустин попросил Чиркова отслеживать обратную связь для понимания эффективности новой системы. «Потому что это трепетное [событие] — появление малыша в семье и период, когда он еще маленький. Помощь, все необходимые элементы, связанные с государственной поддержкой, должны быть простыми. Об этом нам всегда говорит президент, эту обратную связь надо контролировать», — резюмировал Мишустин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ упростило процесс начисления и получения льгот и социальных выплат для семей с детьми. Тем самым власти удовлетворили важный запрос россиян, объяснил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. Так он прокомментировал итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым 1 августа. Процесс получения льгот теперь полностью автоматизирован. «Со стороны россиян запрос на снятие бюрократических препон в получении помощи и различных льгот очень сильный. С другой стороны, упрощение процедур, максимальная эффективность и максимальное удобство для людей, получателей госуслуг стали характеристикой правительства Мишустина — это тенденция. В целом борьба с бедностью — приоритет для президента и федеральной власти, несмотря на достаточно сложные условия, которые складываются вокруг России», — сказал социолог. Единое пособие для семей с детьми, нуждающихся в господдержке, предоставляется в формате «социального казначейства». От родителей требуется лишь заявление, которое можно подать в электронной форме через портал госуслуг. Далее, по словам главы фонда Чиркова, сбор данных происходит самим ведомством через взаимодействие с другими госструктурами. В общей сложности на семью из четырех человек фондом направляется 300 запросов. По этой процедуре в текущем году выплаты уже назначены на 8,6 млн детей и 280 тысячам беременных женщин. Глава кабмина Михаил Мишустин попросил Чиркова отслеживать обратную связь для понимания эффективности новой системы. «Потому что это трепетное [событие] — появление малыша в семье и период, когда он еще маленький. Помощь, все необходимые элементы, связанные с государственной поддержкой, должны быть простыми. Об этом нам всегда говорит президент, эту обратную связь надо контролировать», — резюмировал Мишустин.