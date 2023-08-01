Shot: задержанный в Анапе педофил устроил «рейд» по нескольким детским лагерям

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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, детский дом, детский лагерь, детские игрушки, детская комната, спальное место
В Анапе педофил проникал ночью к детям в комнаты на территории разных детских лагерей Фото:

В Анапе педофил устроил «рейд» по нескольким детским лагерям. Ранее мужчина был задержан за изнасилование пятерых детей в лагере «Счастливое детство».

«Педофил, задержанный в Анапе, устроил „рейд“ по нескольким детским лагерям», — передает telegram-канал Shot. Злоумышленник проникал ночью к спящим детям в лагерях и трогал их, при этом запирая вожатых. Одна из девочек проснулась и закричала, тем самым спугнув педофила. Задержали его уже на территории другого лагеря. По словам авторов канала, злоумышленником является 49-летний Геннадий Измайлов из Воронежской области.

URA.RU направило запрос в отдел МВД России по Анапе. Ответ ожидается.

По информации на 1 августа, в лагере в Анапе произошел случай массового изнасилования девочек в детском лагере. По информации от читателя URA.RU, педофил проникал ночью в комнаты к детям.

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В Анапе педофил устроил «рейд» по нескольким детским лагерям. Ранее мужчина был задержан за изнасилование пятерых детей в лагере «Счастливое детство». «Педофил, задержанный в Анапе, устроил „рейд“ по нескольким детским лагерям», — передает telegram-канал Shot. Злоумышленник проникал ночью к спящим детям в лагерях и трогал их, при этом запирая вожатых. Одна из девочек проснулась и закричала, тем самым спугнув педофила. Задержали его уже на территории другого лагеря. По словам авторов канала, злоумышленником является 49-летний Геннадий Измайлов из Воронежской области. URA.RU направило запрос в отдел МВД России по Анапе. Ответ ожидается. По информации на 1 августа, в лагере в Анапе произошел случай массового изнасилования девочек в детском лагере. По информации от читателя URA.RU, педофил проникал ночью в комнаты к детям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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