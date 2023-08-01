Shot: задержанный в Анапе педофил устроил «рейд» по нескольким детским лагерям

В Анапе педофил устроил «рейд» по нескольким детским лагерям. Ранее мужчина был задержан за изнасилование пятерых детей в лагере «Счастливое детство».
«Педофил, задержанный в Анапе, устроил „рейд“ по нескольким детским лагерям», — передает telegram-канал Shot. Злоумышленник проникал ночью к спящим детям в лагерях и трогал их, при этом запирая вожатых. Одна из девочек проснулась и закричала, тем самым спугнув педофила. Задержали его уже на территории другого лагеря. По словам авторов канала, злоумышленником является 49-летний Геннадий Измайлов из Воронежской области.
URA.RU направило запрос в отдел МВД России по Анапе. Ответ ожидается.
По информации на 1 августа, в лагере в Анапе произошел случай массового изнасилования девочек в детском лагере. По информации от читателя URA.RU, педофил проникал ночью в комнаты к детям.
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