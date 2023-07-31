В тюменском поселке ввели карантин из-за опасной болезни

Карантин в поселке Сумкино введен с 1 августа
В рабочем поселке Сумкино (Тюменская область) с 1 августа введен карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.
«В рабочем поселке Сумкино города Тобольска Тюменской области введен карантин по бешенству животных с 1 августа. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона», — рассказали в инфоцентре.
На время карантина в поселке запрещено проведение ярмарок и выставок, вывоз восприимчивы животных и их отлов для вывоза в зоопарки. Ранее URA.RU писало, что в деревне Кашевской нашли очаг бешенства.
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