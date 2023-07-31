31 июля 2023

В тюменском поселке ввели карантин из-за опасной болезни

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница. Курган , областная больница, зона карантина
Карантин в поселке Сумкино введен с 1 августа Фото:

В рабочем поселке Сумкино (Тюменская область) с 1 августа введен карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

«В рабочем поселке Сумкино города Тобольска Тюменской области введен карантин по бешенству животных с 1 августа. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона», — рассказали в инфоцентре.

На время карантина в поселке запрещено проведение ярмарок и выставок, вывоз восприимчивы животных и их отлов для вывоза в зоопарки. Ранее URA.RU писало, что в деревне Кашевской нашли очаг бешенства.

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В рабочем поселке Сумкино (Тюменская область) с 1 августа введен карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. «В рабочем поселке Сумкино города Тобольска Тюменской области введен карантин по бешенству животных с 1 августа. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона», — рассказали в инфоцентре. На время карантина в поселке запрещено проведение ярмарок и выставок, вывоз восприимчивы животных и их отлов для вывоза в зоопарки. Ранее URA.RU писало, что в деревне Кашевской нашли очаг бешенства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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