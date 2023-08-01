Глава Екатеринбурга подыграл сопернику ради важного документа, но сделка срывается

01 августа 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов спешит — новые департаменты нужны ему уже в августе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Ради того, чтобы депутаты на своем последнем заседании утвердили новую структуру администрации Екатеринбурга, мэр Алексей Орлов пошел на уступку. Он пообещал своему оппоненту, спикеру думы Игорю Володину, что поможет думе с новыми сотрудниками. Однако сделка оказалась под угрозой срыва — из-за противостояния вице-мэров. 19 июля чиновники внесли на рассмотрение гордумы проект решения о создании в мэрии двух департаментов — промышленной и инвестиционной политики и потребительского рынка и услуг. Оба — под вице-мэром по экономике Дмитрием Ноженко. Подобную реорганизацию URA.RU анонсировало еще в марте. Заседание гордумы, где планируют утвердить этот документ, намечено на 8 августа. Но сначала его должна согласовать комиссия думы по местному самоуправлению (МСУ). Поскольку часть депутатов Орлов на выборах не поддержал, была угроза, что документ могут отклонить. Понимая это, Орлов и Володин (его Орлов хочет сместить) начали торговаться. «В июне по инициативе мэрии в думе появилась должность первого вице-спикера. Чтобы ее обслуживать, аппарату думы надо нанять нескольких сотрудников. Володин попросил у Орлова денег, и тот согласился», — рассказал URA.RU источник в администрации. В результате комиссия по МСУ должна рассмотреть два документа — о новых департаментах в мэрии и новых должностях в аппарате думы. Но дату заседания депутатам до сих пор не объявили, хотя обычно это происходит за пять-шесть дней. Новость по теме Во власти Екатеринбурга начался передел, грозящий конфликтами в окружении мэра По словам источника агентства в мэрии, причина якобы в том, что Орлов еще не выполнил свою часть соглашения: документ о новых должностях в гордуме до сих пор не готов. По одной из версий, вице-мэр по финансам Андрей Корюков не подписывает его специально — чтобы оставить Ноженко (у них якобы разлад) без новых департаментов. Впрочем, сам Корюков на вопрос, действительно ли он не визирует документ, к моменту публикации не ответил. Без этого документа гордума не будет менять структуру мэрии и не будет созывать комиссию по МСУ — таково условие. На комиссии должны были рассмотреть и другой важный вопрос — о порядке выбора почетных граждан. Как писало URA.RU, в честь 300-летия Орлов решил, что почетных граждан назовут не только в августе (традиционно), но и в ноябре, в исторический День города — причем сразу десять. Для этого нужно менять положение. И если дума не рассмотрит этот вопрос сейчас, новый созыв (заработает в конце сентября) может не успеть. При этом Володин в разговоре с URA.RU заверил, что заседание комиссии по МСУ и гордумы (8 августа) пройдет. «Депутатов соберем», — сказал он. Подтверждать или опровергать наличие неформального соглашения с Орловым он не стал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ради того, чтобы депутаты на своем последнем заседании утвердили новую структуру администрации Екатеринбурга, мэр Алексей Орлов пошел на уступку. Он пообещал своему оппоненту, спикеру думы Игорю Володину, что поможет думе с новыми сотрудниками. Однако сделка оказалась под угрозой срыва — из-за противостояния вице-мэров. 19 июля чиновники внесли на рассмотрение гордумы проект решения о создании в мэрии двух департаментов — промышленной и инвестиционной политики и потребительского рынка и услуг. Оба — под вице-мэром по экономике Дмитрием Ноженко. Подобную реорганизацию URA.RU анонсировало еще в марте. Заседание гордумы, где планируют утвердить этот документ, намечено на 8 августа. Но сначала его должна согласовать комиссия думы по местному самоуправлению (МСУ). Поскольку часть депутатов Орлов на выборах не поддержал, была угроза, что документ могут отклонить. Понимая это, Орлов и Володин (его Орлов хочет сместить) начали торговаться. «В июне по инициативе мэрии в думе появилась должность первого вице-спикера. Чтобы ее обслуживать, аппарату думы надо нанять нескольких сотрудников. Володин попросил у Орлова денег, и тот согласился», — рассказал URA.RU источник в администрации. В результате комиссия по МСУ должна рассмотреть два документа — о новых департаментах в мэрии и новых должностях в аппарате думы. Но дату заседания депутатам до сих пор не объявили, хотя обычно это происходит за пять-шесть дней. По словам источника агентства в мэрии, причина якобы в том, что Орлов еще не выполнил свою часть соглашения: документ о новых должностях в гордуме до сих пор не готов. По одной из версий, вице-мэр по финансам Андрей Корюков не подписывает его специально — чтобы оставить Ноженко (у них якобы разлад) без новых департаментов. Впрочем, сам Корюков на вопрос, действительно ли он не визирует документ, к моменту публикации не ответил. Без этого документа гордума не будет менять структуру мэрии и не будет созывать комиссию по МСУ — таково условие. На комиссии должны были рассмотреть и другой важный вопрос — о порядке выбора почетных граждан. Как писало URA.RU, в честь 300-летия Орлов решил, что почетных граждан назовут не только в августе (традиционно), но и в ноябре, в исторический День города — причем сразу десять. Для этого нужно менять положение. И если дума не рассмотрит этот вопрос сейчас, новый созыв (заработает в конце сентября) может не успеть. При этом Володин в разговоре с URA.RU заверил, что заседание комиссии по МСУ и гордумы (8 августа) пройдет. «Депутатов соберем», — сказал он. Подтверждать или опровергать наличие неформального соглашения с Орловым он не стал.