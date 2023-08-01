Приставы забрали у бизнесмена особняк в центре Челябинска и вернули здание властям

02 августа 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Бизнесмен был не согласен передавать особняк государству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У ООО «Флагман», собственником которой является бизнесмен Игорь Жаворонков, конфисковали старинный особняк А.А. Агрова — И.П. Кузнецова, расположенный в центре Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по региону. «Особняк на Цвиллинга, 8, являющийся объектом культурного наследия (ОКН), минимущества региона потребовало вернуть государству из-за невыполнения условий договора. Иск удовлетворили, но „Флагман“ не исполнило решение суда», — рассказали в ФССП. Собственник отказал в передачи дома три раза, выплатив порядка 80 тысяч за штраф и исполнительный сбор. Приставы предупредили, следующим шагом станет уголовное дело по статье 315 (неисполнение приговора суда). После чего акт приема-передачи дома был подписан. URA.RU Жаворонков заявил, что не согласен с решением суда. «В условиях договора купли-продажи особняка были грубые нарушения закона в области объектов культурного наследия. О чем мы неоднократно доводили комитету по охране ОКН и минимуществу. По договору покупатель сначала производит ремонт, а потом оформляет проектно-сметную документацию», — объяснил URA.RU бизнесмен. Жаворонков отметил URA.RU, ремонт особняка может проходить только на основании проектной документации. Подрядчики и проектировщики при этом должны иметь лицензию на работу с ОКН. По его словам, в договоре указаны иное. В «Флагман» утверждают, что выполнили все условия контракта. Проекты отправили в комитет по охране ОКН, но за два года разрешение на работы не получили. Жаворонков заявил URA.RU, что «Флагман» потратил порядка шести миллионов рублей на содержание особняка, вывез 500 тонн мусора, убрал гнилые конструкции и разрушающие фундамент корни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У ООО «Флагман», собственником которой является бизнесмен Игорь Жаворонков, конфисковали старинный особняк А.А. Агрова — И.П. Кузнецова, расположенный в центре Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФССП по региону. «Особняк на Цвиллинга, 8, являющийся объектом культурного наследия (ОКН), минимущества региона потребовало вернуть государству из-за невыполнения условий договора. Иск удовлетворили, но „Флагман“ не исполнило решение суда», — рассказали в ФССП. Собственник отказал в передачи дома три раза, выплатив порядка 80 тысяч за штраф и исполнительный сбор. Приставы предупредили, следующим шагом станет уголовное дело по статье 315 (неисполнение приговора суда). После чего акт приема-передачи дома был подписан. URA.RU Жаворонков заявил, что не согласен с решением суда. «В условиях договора купли-продажи особняка были грубые нарушения закона в области объектов культурного наследия. О чем мы неоднократно доводили комитету по охране ОКН и минимуществу. По договору покупатель сначала производит ремонт, а потом оформляет проектно-сметную документацию», — объяснил URA.RU бизнесмен. Жаворонков отметил URA.RU, ремонт особняка может проходить только на основании проектной документации. Подрядчики и проектировщики при этом должны иметь лицензию на работу с ОКН. По его словам, в договоре указаны иное. В «Флагман» утверждают, что выполнили все условия контракта. Проекты отправили в комитет по охране ОКН, но за два года разрешение на работы не получили. Жаворонков заявил URA.RU, что «Флагман» потратил порядка шести миллионов рублей на содержание особняка, вывез 500 тонн мусора, убрал гнилые конструкции и разрушающие фундамент корни.