Следком провел проверку после смерти начальника ГИБДД в Пермском крае

Следственный комитет провел процессуальную проверку по факту смерти начальника ГИБДД Горнозаводского округа Пермского края Андрея Фомина. По сообщениям источников, возбуждать уголовное дело не стали.
«Процессуальная проверка закончена. Признаков насильственной смерти не выявили. Следователи не нашли оснований и для возбуждения уголовного дела по статье 110 УК РФ („Доведение до самоубийства“)», — сообщает «АиФ-Пермь» со ссылкой на свои источники.
В СУ СК по Пермскому краю прокомментировали изданию, что о результатах проверки сообщили лицам, указанным в уголовно-процессуальном кодексе РФ. Подробности следователи не разглашают. Ранее стало известно о смерти начальника ГИБДД округа Андрея Фомина. Его тело и предсмертную записку нашли в служебном кабинете. Сообщалось, что Фомин покончил с собой.
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