«Победа» взвинтила цены на перелет из Тюмени в Сочи

Стоимость билетов авиакомпании «Победа» по направлению из Тюмени в Сочи в августе доходит до 18 000 рублей за одного пассажира в одну сторону. Цены на билеты указаны на сайте перевозчика.
«Рейс Тюмень — Сочи. Дата вылета: 3 августа. Тариф „Базовый“ (без багажа): 12 699 рублей. Тариф „Максимум“ (багаж до 20 кг): 18 299 рублей», — указано на сайте компании «Победа». Стоимость рассчитана на одного пассажира с перелетом в одну сторону. Трансфер осуществляется без пересадок.
Еще дороже обойдется для тюменцев перелет в Сочи через Москву. Там стоимость билета в тарифе «Базовый» составляет уже 15 498 рублей. Цена с учетом багажа — 24 498 рублей.
В пресс-службу компании «Победа» отправлен запрос. Ответ на него ожидается.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.