«Победа» взвинтила цены на перелет из Тюмени в Сочи

«Победа» увеличила цены на билеты из Тюмени в Сочи до 18 000 рублей

02 августа 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Цена на билеты из Тюмени в Сочи начинается от 12 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стоимость билетов авиакомпании «Победа» по направлению из Тюмени в Сочи в августе доходит до 18 000 рублей за одного пассажира в одну сторону. Цены на билеты указаны на сайте перевозчика. «Рейс Тюмень — Сочи. Дата вылета: 3 августа. Тариф „Базовый“ (без багажа): 12 699 рублей. Тариф „Максимум“ (багаж до 20 кг): 18 299 рублей», — указано на сайте компании «Победа». Стоимость рассчитана на одного пассажира с перелетом в одну сторону. Трансфер осуществляется без пересадок. Еще дороже обойдется для тюменцев перелет в Сочи через Москву. Там стоимость билета в тарифе «Базовый» составляет уже 15 498 рублей. Цена с учетом багажа — 24 498 рублей. В пресс-службу компании «Победа» отправлен запрос. Ответ на него ожидается.

Стоимость билетов авиакомпании «Победа» по направлению из Тюмени в Сочи в августе доходит до 18 000 рублей за одного пассажира в одну сторону. Цены на билеты указаны на сайте перевозчика. «Рейс Тюмень — Сочи. Дата вылета: 3 августа. Тариф „Базовый“ (без багажа): 12 699 рублей. Тариф „Максимум“ (багаж до 20 кг): 18 299 рублей», — указано на сайте компании «Победа». Стоимость рассчитана на одного пассажира с перелетом в одну сторону. Трансфер осуществляется без пересадок. Еще дороже обойдется для тюменцев перелет в Сочи через Москву. Там стоимость билета в тарифе «Базовый» составляет уже 15 498 рублей. Цена с учетом багажа — 24 498 рублей. В пресс-службу компании «Победа» отправлен запрос. Ответ на него ожидается.