01 августа 2023

«Победа» взвинтила цены на перелет из Тюмени в Сочи

«Победа» увеличила цены на билеты из Тюмени в Сочи до 18 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, взлет, взлет самолета, авиакомпания победа, pobeda
Цена на билеты из Тюмени в Сочи начинается от 12 тысяч рублей Фото:

Стоимость билетов авиакомпании «Победа» по направлению из Тюмени в Сочи в августе доходит до 18 000 рублей за одного пассажира в одну сторону. Цены на билеты указаны на сайте перевозчика.

«Рейс Тюмень — Сочи. Дата вылета: 3 августа. Тариф „Базовый“ (без багажа): 12 699 рублей. Тариф „Максимум“ (багаж до 20 кг): 18 299 рублей», — указано на сайте компании «Победа». Стоимость рассчитана на одного пассажира с перелетом в одну сторону. Трансфер осуществляется без пересадок.

Еще дороже обойдется для тюменцев перелет в Сочи через Москву. Там стоимость билета в тарифе «Базовый» составляет уже 15 498 рублей. Цена с учетом багажа — 24 498 рублей.

В пресс-службу компании «Победа» отправлен запрос. Ответ на него ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость билетов авиакомпании «Победа» по направлению из Тюмени в Сочи в августе доходит до 18 000 рублей за одного пассажира в одну сторону. Цены на билеты указаны на сайте перевозчика. «Рейс Тюмень — Сочи. Дата вылета: 3 августа. Тариф „Базовый“ (без багажа): 12 699 рублей. Тариф „Максимум“ (багаж до 20 кг): 18 299 рублей», — указано на сайте компании «Победа». Стоимость рассчитана на одного пассажира с перелетом в одну сторону. Трансфер осуществляется без пересадок. Еще дороже обойдется для тюменцев перелет в Сочи через Москву. Там стоимость билета в тарифе «Базовый» составляет уже 15 498 рублей. Цена с учетом багажа — 24 498 рублей. В пресс-службу компании «Победа» отправлен запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...