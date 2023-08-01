На курганской трассе Курган — Куртамыш введут новую схему движения транспорта при въезде в областной центр. Об этом рассказали в городском отделе Госавтоинспекции.
«Организованы изменения в схеме движения, которые будут заключаться в запрете проезда транспорта, движущегося от г. Куртамыш, в направлении проспекта Конституции, через левоповоротное ответвление», — сообщили в ОГИБДД. Изменения вступят в действие 4 августа.
По данному свертку будет организовано встречное одностороннее движение выезжающего из города транспорта. Въезжающим в Курган водителям придется проехать прямо до перекрестка, где будет установлен светофор. Изменения введут в рамках ремонта автодороги для уменьшения аварийности данного участка.
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