01 августа 2023

На трассе под Курганом изменится порядок въезда в город. Карта

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В Кургане изменится порядок въезда в город по одной из дорог Фото:

На курганской трассе Курган — Куртамыш введут новую схему движения транспорта при въезде в областной центр. Об этом рассказали в городском отделе Госавтоинспекции.

«Организованы изменения в схеме движения, которые будут заключаться в запрете проезда транспорта, движущегося от г. Куртамыш, в направлении проспекта Конституции, через левоповоротное ответвление», — сообщили в ОГИБДД. Изменения вступят в действие 4 августа.

По данному свертку будет организовано встречное одностороннее движение выезжающего из города транспорта. Въезжающим в Курган водителям придется проехать прямо до перекрестка, где будет установлен светофор. Изменения введут в рамках ремонта автодороги для уменьшения аварийности данного участка.

На въезде в Курган из Куртамыша изменится порядок движения транспорта
На въезде в Курган из Куртамыша изменится порядок движения транспорта

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На курганской трассе Курган — Куртамыш введут новую схему движения транспорта при въезде в областной центр. Об этом рассказали в городском отделе Госавтоинспекции. «Организованы изменения в схеме движения, которые будут заключаться в запрете проезда транспорта, движущегося от г. Куртамыш, в направлении проспекта Конституции, через левоповоротное ответвление», — сообщили в ОГИБДД. Изменения вступят в действие 4 августа. По данному свертку будет организовано встречное одностороннее движение выезжающего из города транспорта. Въезжающим в Курган водителям придется проехать прямо до перекрестка, где будет установлен светофор. Изменения введут в рамках ремонта автодороги для уменьшения аварийности данного участка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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