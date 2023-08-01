На трассе под Курганом изменится порядок въезда в город. Карта

02 августа 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

В Кургане изменится порядок въезда в город по одной из дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганской трассе Курган — Куртамыш введут новую схему движения транспорта при въезде в областной центр. Об этом рассказали в городском отделе Госавтоинспекции. «Организованы изменения в схеме движения, которые будут заключаться в запрете проезда транспорта, движущегося от г. Куртамыш, в направлении проспекта Конституции, через левоповоротное ответвление», — сообщили в ОГИБДД. Изменения вступят в действие 4 августа. По данному свертку будет организовано встречное одностороннее движение выезжающего из города транспорта. Въезжающим в Курган водителям придется проехать прямо до перекрестка, где будет установлен светофор. Изменения введут в рамках ремонта автодороги для уменьшения аварийности данного участка. На въезде в Курган из Куртамыша изменится порядок движения транспорта фото: ОГИБДД по г. Кургану

На курганской трассе Курган — Куртамыш введут новую схему движения транспорта при въезде в областной центр. Об этом рассказали в городском отделе Госавтоинспекции. «Организованы изменения в схеме движения, которые будут заключаться в запрете проезда транспорта, движущегося от г. Куртамыш, в направлении проспекта Конституции, через левоповоротное ответвление», — сообщили в ОГИБДД. Изменения вступят в действие 4 августа. По данному свертку будет организовано встречное одностороннее движение выезжающего из города транспорта. Въезжающим в Курган водителям придется проехать прямо до перекрестка, где будет установлен светофор. Изменения введут в рамках ремонта автодороги для уменьшения аварийности данного участка.