Путин наградил Екатеринбургского митрополита Кульберга. Фото

02 августа 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Евгений Кульберг получил из рук президента Орден Дружбы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Президент РФ Владимир Путин вручил государственную награду митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению Кульбергу. Служитель получил Орден Дружбы и поблагодарил главу государства за высокую оценку, следует из трансляции в официальном telegram-канале Кремля. «Хочу поблагодарить вас за честь получить этот знак дружбы. Выражаю благодарность за высокую оценку наших трудов вам и патриарху Кириллу, за то, что он ходатайствовал об этом признании», — отметил после награждения митрополит Евгений. Также он рассказал, что специфика его служения связана с образованием, и от лица учителей поблагодарил Владимира Путина за указ о государственных мерах по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. «Весть об этом указе произвела такое же впечатление на учителей, какое весть о присоединении Крыма произвела на крымчан. Учителя почувствовали себя не какими-то энтузиастами, а теми людьми, которые сегодня выполняют государственное служение», — отметил Кульберг. Во время церемонии Путин вручил награды и почетные звания выдающимся россиянам. Среди них — участники СВО, народный артист РСФСР Владимир Винокур, получивший Орден «За заслуги перед отечеством» I степени, руководитель партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов, а также мать главы Чечни Аймани Кадырова и другие. Евгению Кульбергу вручили награду за вклад в сохранение духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность Скрин трансляции из telegram-канала Кремля Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин вручил государственную награду митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению Кульбергу. Служитель получил Орден Дружбы и поблагодарил главу государства за высокую оценку, следует из трансляции в официальном telegram-канале Кремля. «Хочу поблагодарить вас за честь получить этот знак дружбы. Выражаю благодарность за высокую оценку наших трудов вам и патриарху Кириллу, за то, что он ходатайствовал об этом признании», — отметил после награждения митрополит Евгений. Также он рассказал, что специфика его служения связана с образованием, и от лица учителей поблагодарил Владимира Путина за указ о государственных мерах по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. «Весть об этом указе произвела такое же впечатление на учителей, какое весть о присоединении Крыма произвела на крымчан. Учителя почувствовали себя не какими-то энтузиастами, а теми людьми, которые сегодня выполняют государственное служение», — отметил Кульберг. Во время церемонии Путин вручил награды и почетные звания выдающимся россиянам. Среди них — участники СВО, народный артист РСФСР Владимир Винокур, получивший Орден «За заслуги перед отечеством» I степени, руководитель партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Сергей Миронов, а также мать главы Чечни Аймани Кадырова и другие.