В челябинском районе электроопора рухнула на машину, попавшую в ДТП. Фото

02 августа 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

В результате ДТП водитель погиб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Аргаяшском районе Челябинской области во время ДТП на машину упала электрическая опора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, водитель получил травмы несовместимые с жизнью. «Водитель, управляя автомобилем Datsun on-DO на изгибе дороги влево не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на электроопору. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Участников дорожного движения попросили быть предельно внимательным за рулем транспортных средств и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Машина снесла электроопору в ходе аварии Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В Аргаяшском районе Челябинской области во время ДТП на машину упала электрическая опора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, водитель получил травмы несовместимые с жизнью. «Водитель, управляя автомобилем Datsun on-DO на изгибе дороги влево не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на электроопору. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Участников дорожного движения попросили быть предельно внимательным за рулем транспортных средств и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.