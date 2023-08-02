В Аргаяшском районе Челябинской области во время ДТП на машину упала электрическая опора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, водитель получил травмы несовместимые с жизнью.
«Водитель, управляя автомобилем Datsun on-DO на изгибе дороги влево не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на электроопору. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Участников дорожного движения попросили быть предельно внимательным за рулем транспортных средств и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
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