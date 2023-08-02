В челябинском районе электроопора рухнула на машину, попавшую в ДТП. Фото

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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
В результате ДТП водитель погиб Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области во время ДТП на машину упала электрическая опора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

«Водитель, управляя автомобилем Datsun on-DO на изгибе дороги влево не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на электроопору. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Участников дорожного движения попросили быть предельно внимательным за рулем транспортных средств и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Машина снесла электроопору в ходе аварии
Машина снесла электроопору в ходе аварии
Фото:

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В Аргаяшском районе Челябинской области во время ДТП на машину упала электрическая опора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, водитель получил травмы несовместимые с жизнью. «Водитель, управляя автомобилем Datsun on-DO на изгибе дороги влево не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на электроопору. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Участников дорожного движения попросили быть предельно внимательным за рулем транспортных средств и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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