Прокуратура требует закрыть лагерь в Анапе, где педофил домогался до детей

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Прощание с Далером Бобиевым. Екатеринбург, полицейские, силовики, мвд, патруль, полиция, правопорядок
Лагерь «Счастливое детство» имеет санитарные и пожарные нарушения Фото:

Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск о приостановлении деятельности детского лагеря «Счастливое детство» в Анапе. Именно там педофил изнасиловал нескольких девочек.

«В настоящий момент подготовлено исковое заявление, которое направлено в суд для рассмотрения по существу. В качестве обеспечительной меры прокуратурой заявлено о запрете деятельности лагеря до устрашения выявленных нарушений», — передает РИА Новости сообщения надзорного ведомства. Ранее педофил домогался до детей в этом лагере. Кроме того, основанием для временного закрытия лагеря стало нарушение пожарной безопасности.

В пресс-службе СК отмечали, что педофил был задержан 1 августа. Им оказался 49-летний житель Воронежской области Геннадий Измайлов. Отмечалось, что он домогался до детей не только в лагере «Счастливое детство», но и в других организациях детского отдыха в Анапе.

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Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск о приостановлении деятельности детского лагеря «Счастливое детство» в Анапе. Именно там педофил изнасиловал нескольких девочек. «В настоящий момент подготовлено исковое заявление, которое направлено в суд для рассмотрения по существу. В качестве обеспечительной меры прокуратурой заявлено о запрете деятельности лагеря до устрашения выявленных нарушений», — передает РИА Новости сообщения надзорного ведомства. Ранее педофил домогался до детей в этом лагере. Кроме того, основанием для временного закрытия лагеря стало нарушение пожарной безопасности. В пресс-службе СК отмечали, что педофил был задержан 1 августа. Им оказался 49-летний житель Воронежской области Геннадий Измайлов. Отмечалось, что он домогался до детей не только в лагере «Счастливое детство», но и в других организациях детского отдыха в Анапе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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