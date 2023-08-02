Прокуратура требует закрыть лагерь в Анапе, где педофил домогался до детей

Прокуратура Краснодарского края направила в суд иск о приостановлении деятельности детского лагеря «Счастливое детство» в Анапе. Именно там педофил изнасиловал нескольких девочек.
«В настоящий момент подготовлено исковое заявление, которое направлено в суд для рассмотрения по существу. В качестве обеспечительной меры прокуратурой заявлено о запрете деятельности лагеря до устрашения выявленных нарушений», — передает РИА Новости сообщения надзорного ведомства. Ранее педофил домогался до детей в этом лагере. Кроме того, основанием для временного закрытия лагеря стало нарушение пожарной безопасности.
В пресс-службе СК отмечали, что педофил был задержан 1 августа. Им оказался 49-летний житель Воронежской области Геннадий Измайлов. Отмечалось, что он домогался до детей не только в лагере «Счастливое детство», но и в других организациях детского отдыха в Анапе.
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