Пермячка отсудила у больницы 200 тысяч рублей за смерть отца

03 августа 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

У пациента вовремя не выявили поражение нервной системы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жительница Пермского края отсудила у больницы Коми-Пермяцкого округа 200 тысяч рублей за смерть своего отца. Из-за некачественной и вовремя не оказанной медпомощи родственник женщины скончался, сообщается в решении на сайте Кудымкарского городского суда. «Взыскать с ГБУ здравоохранения Пермского края „Больница Коми-Пермяцкого округа“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 200 000 (двести тысяч) рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Как заявила истец, ее отец находился на лечении в больнице округа. Пациенту, согласно акту проверки минздрава, не были сделаны необходимые исследования, не назначены анализы, ПЦР-тест на выявление РНК коронавируса, электронейромиография и другие. Также было необоснованно был назначен противовирусный препарат. Все это в совокупности не является причиной смерти, но из-за отсутствия анализов и профилактических проверок не было выявлено вовремя поражение периферической нервной системы пациента, из-за которой он умер.

Жительница Пермского края отсудила у больницы Коми-Пермяцкого округа 200 тысяч рублей за смерть своего отца. Из-за некачественной и вовремя не оказанной медпомощи родственник женщины скончался, сообщается в решении на сайте Кудымкарского городского суда. «Взыскать с ГБУ здравоохранения Пермского края „Больница Коми-Пермяцкого округа“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 200 000 (двести тысяч) рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Как заявила истец, ее отец находился на лечении в больнице округа. Пациенту, согласно акту проверки минздрава, не были сделаны необходимые исследования, не назначены анализы, ПЦР-тест на выявление РНК коронавируса, электронейромиография и другие. Также было необоснованно был назначен противовирусный препарат. Все это в совокупности не является причиной смерти, но из-за отсутствия анализов и профилактических проверок не было выявлено вовремя поражение периферической нервной системы пациента, из-за которой он умер.