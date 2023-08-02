02 августа 2023

Пермячка отсудила у больницы 200 тысяч рублей за смерть отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, каталка, морг, больница, паталого-анатомическое отделение
У пациента вовремя не выявили поражение нервной системы Фото:

Жительница Пермского края отсудила у больницы Коми-Пермяцкого округа 200 тысяч рублей за смерть своего отца. Из-за некачественной и вовремя не оказанной медпомощи родственник женщины скончался, сообщается в решении на сайте Кудымкарского городского суда.

«Взыскать с ГБУ здравоохранения Пермского края „Больница Коми-Пермяцкого округа“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 200 000 (двести тысяч) рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

Как заявила истец, ее отец находился на лечении в больнице округа. Пациенту, согласно акту проверки минздрава, не были сделаны необходимые исследования, не назначены анализы, ПЦР-тест на выявление РНК коронавируса, электронейромиография и другие. Также было необоснованно был назначен противовирусный препарат. Все это в совокупности не является причиной смерти, но из-за отсутствия анализов и профилактических проверок не было выявлено вовремя поражение периферической нервной системы пациента, из-за которой он умер.

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Жительница Пермского края отсудила у больницы Коми-Пермяцкого округа 200 тысяч рублей за смерть своего отца. Из-за некачественной и вовремя не оказанной медпомощи родственник женщины скончался, сообщается в решении на сайте Кудымкарского городского суда. «Взыскать с ГБУ здравоохранения Пермского края „Больница Коми-Пермяцкого округа“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 200 000 (двести тысяч) рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Как заявила истец, ее отец находился на лечении в больнице округа. Пациенту, согласно акту проверки минздрава, не были сделаны необходимые исследования, не назначены анализы, ПЦР-тест на выявление РНК коронавируса, электронейромиография и другие. Также было необоснованно был назначен противовирусный препарат. Все это в совокупности не является причиной смерти, но из-за отсутствия анализов и профилактических проверок не было выявлено вовремя поражение периферической нервной системы пациента, из-за которой он умер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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