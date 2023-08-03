Екатеринбургу подарят новый медцентр ко Дню города Фото: пресс-служба «Фонда святой Екатерины»

К 300-летию Екатеринбурга на территории ОДКБ откроют пансионат реабилитации и долечивания онкобольных детей. Медцентр станет подарком для города от благотворителей. В настоящее время на строительном объекте идут финальные работы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Фонда святой Екатерины».

В пансионат приехал директор фонда Александр Андреев для того, чтобы проверить вместе с главврачом ОДКБ Олегом Аверьяновым готовность медицинского центра к передаче министерству здравоохранения Свердловской области. «Это чудо, что за полтора года работы появилось такое замечательное медицинское здание, которое через две недели будет интегрировано в систему регионального здравоохранения», — сказал Александр Андреев. Он уверен, что в День города двери в пансионат официально откроются.

На трех этажах медцентра 36 комнат «Мать и дитя», шесть двухместных палат, кухни, прачечные, игровые и обучающие комнаты. Дети получат полный спектр услуг при лечении, а количество пациентов, которым окажут оперативную помощь, увеличится на 40%.

По мнению Олега Аверьянова, затраченное время на строительство здания можно отнести к рекордам. «Мне кажется, что это вообще рекорд: один год и четыре месяца, а это здание занимает пять тысяч квадратных метров», — отметил главврач ОДКБ.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской область Евгений Куйвашев выделил дополнительный миллиард на лечение онкобольных. В перечень льготных препаратов вошли более 30 наименований.