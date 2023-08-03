03 августа 2023

Компания пермского депутата выплатит дивиденды за последний год «нулевых»

Пермское ПАО «Морион» выплатит дивиденды за 2010 год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, мелочь, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, расчет, рубли, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Предприятие начислит дивиденды по ценным бумагам за 2010 год Фото:

Предприятие «Морион», которое возглавляет депутат заксобрания Пермского края Георгий Ткаченко, объявило о выплате дивидендов за 2010 год на сумму около пяти миллионов рублей. О соответствующем начислении доходов по ценным бумагам сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).

«ПАО „Морион“, Пермь. Начисленные доходы по ценным бумагам за отчетный период — 2010 год. Общий размер подлежащих выплате доходов по ценным бумагам эмитента — 4 988 592 рубля», — сказано в сообщении.

В документе уточняется, что количество ценных бумаг, по которым производятся выплаты, составляет 164 640 000 штук. Дата, к которой должны быть выплачены дивиденды — 21 сентября 2023 года.

Публичное акционерное общество «Морион» занимается разработкой, производством и монтажом телекоммуникационного оборудования. Президентом компании является депутат законодательного собрания Пермского края Георгий Ткаченко.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприятие «Морион», которое возглавляет депутат заксобрания Пермского края Георгий Ткаченко, объявило о выплате дивидендов за 2010 год на сумму около пяти миллионов рублей. О соответствующем начислении доходов по ценным бумагам сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «ПАО „Морион“, Пермь. Начисленные доходы по ценным бумагам за отчетный период — 2010 год. Общий размер подлежащих выплате доходов по ценным бумагам эмитента — 4 988 592 рубля», — сказано в сообщении. В документе уточняется, что количество ценных бумаг, по которым производятся выплаты, составляет 164 640 000 штук. Дата, к которой должны быть выплачены дивиденды — 21 сентября 2023 года. Публичное акционерное общество «Морион» занимается разработкой, производством и монтажом телекоммуникационного оборудования. Президентом компании является депутат законодательного собрания Пермского края Георгий Ткаченко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...