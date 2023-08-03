Компания пермского депутата выплатит дивиденды за последний год «нулевых»

Пермское ПАО «Морион» выплатит дивиденды за 2010 год

04 августа 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

Предприятие начислит дивиденды по ценным бумагам за 2010 год Фото: Денис Моргунов © URA.RU Предприятие «Морион», которое возглавляет депутат заксобрания Пермского края Георгий Ткаченко, объявило о выплате дивидендов за 2010 год на сумму около пяти миллионов рублей. О соответствующем начислении доходов по ценным бумагам сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «ПАО „Морион“, Пермь. Начисленные доходы по ценным бумагам за отчетный период — 2010 год. Общий размер подлежащих выплате доходов по ценным бумагам эмитента — 4 988 592 рубля», — сказано в сообщении. В документе уточняется, что количество ценных бумаг, по которым производятся выплаты, составляет 164 640 000 штук. Дата, к которой должны быть выплачены дивиденды — 21 сентября 2023 года. Публичное акционерное общество «Морион» занимается разработкой, производством и монтажом телекоммуникационного оборудования. Президентом компании является депутат законодательного собрания Пермского края Георгий Ткаченко.

Предприятие «Морион», которое возглавляет депутат заксобрания Пермского края Георгий Ткаченко, объявило о выплате дивидендов за 2010 год на сумму около пяти миллионов рублей. О соответствующем начислении доходов по ценным бумагам сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «ПАО „Морион“, Пермь. Начисленные доходы по ценным бумагам за отчетный период — 2010 год. Общий размер подлежащих выплате доходов по ценным бумагам эмитента — 4 988 592 рубля», — сказано в сообщении. В документе уточняется, что количество ценных бумаг, по которым производятся выплаты, составляет 164 640 000 штук. Дата, к которой должны быть выплачены дивиденды — 21 сентября 2023 года. Публичное акционерное общество «Морион» занимается разработкой, производством и монтажом телекоммуникационного оборудования. Президентом компании является депутат законодательного собрания Пермского края Георгий Ткаченко.