На месте тушения спортклуба силовиков в Челябинске развернули оперативный штаб. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар . Челябинск
Пожарные работают над ликвидацией возгорания Фото:

В Челябинске на месте тушения тира, находящегося на территории ЧРО «Динамо», в котором на постоянной основе проводят соревнования силовые структуры, ГУ МЧС развернуло оперативный штаб. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, основное пламя удалось сбить.

«Пожарные развернули координационный штаб на месте ЧП. Пожар повышенного номера сложности. На месте, как минимум, восемь машин», — передает корреспондент.

Основное возгорание удалось потушить. Специалисты работают как внутри, так и снаружи здания», — рассказал корреспондент. Территорию вокруг объекта оградили. На месте работают все экстренные службы.

Пожар виден со многих точек города. Площадь здания составляет около 270 квадратных метров. Прогоревшая кровля рухнула и пламя устремилось внутрь здания. По сообщениям пресс-службы ГУ МЧС по региону, на месте работают четыре звена ГДЗС, а также служба пожаротушения.

Пожар . Челябинск
Фото:
Пожар . Челябинск
Фото:
Пожар . Челябинск
Фото:

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В Челябинске на месте тушения тира, находящегося на территории ЧРО «Динамо», в котором на постоянной основе проводят соревнования силовые структуры, ГУ МЧС развернуло оперативный штаб. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, основное пламя удалось сбить. «Пожарные развернули координационный штаб на месте ЧП. Пожар повышенного номера сложности. На месте, как минимум, восемь машин», — передает корреспондент. Основное возгорание удалось потушить. Специалисты работают как внутри, так и снаружи здания», — рассказал корреспондент. Территорию вокруг объекта оградили. На месте работают все экстренные службы. Пожар виден со многих точек города. Площадь здания составляет около 270 квадратных метров. Прогоревшая кровля рухнула и пламя устремилось внутрь здания. По сообщениям пресс-службы ГУ МЧС по региону, на месте работают четыре звена ГДЗС, а также служба пожаротушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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