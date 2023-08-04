Пожарные работают над ликвидацией возгорания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на месте тушения тира, находящегося на территории ЧРО «Динамо», в котором на постоянной основе проводят соревнования силовые структуры, ГУ МЧС развернуло оперативный штаб. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, основное пламя удалось сбить.

«Пожарные развернули координационный штаб на месте ЧП. Пожар повышенного номера сложности. На месте, как минимум, восемь машин», — передает корреспондент.

Основное возгорание удалось потушить. Специалисты работают как внутри, так и снаружи здания», — рассказал корреспондент. Территорию вокруг объекта оградили. На месте работают все экстренные службы.

Пожар виден со многих точек города. Площадь здания составляет около 270 квадратных метров. Прогоревшая кровля рухнула и пламя устремилось внутрь здания. По сообщениям пресс-службы ГУ МЧС по региону, на месте работают четыре звена ГДЗС, а также служба пожаротушения.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU