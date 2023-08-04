Кандидат в тюменские губернаторы Пискайкин потратился на соцопрос

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Собрание партии Справедливая Россия. Тюмень , пискайкин владимир
Владимир Пискайкин потратил на соцопрос 100 тысяч рублей Фото:

Кандидат в губернаторы Тюменской области Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду») потратил часть своего избирательного фонда на проведение соцопроса и услуги политтехнологов. Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома.

«Пискайкин Владимир Юрьевич. Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований, оплата услуг специалистов по избирательным технологиям) — 100 тысяч рублей» — значится в финансовом документе. Другие кандидаты в губернаторы Тюменской области не тратились на подобные цели.

Выборы тюменского губернатора пройдут 10 сентября на юге области, в ХМАО и ЯНАО. Кроме Пискайкина на это пост претендуют: действующий глава региона Александр Моор («Единая Россия»), Денис Садовников (ЛДПР) и Иван Левченко (КПРФ).

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Кандидат в губернаторы Тюменской области Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду») потратил часть своего избирательного фонда на проведение соцопроса и услуги политтехнологов. Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома. «Пискайкин Владимир Юрьевич. Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований, оплата услуг специалистов по избирательным технологиям) — 100 тысяч рублей» — значится в финансовом документе. Другие кандидаты в губернаторы Тюменской области не тратились на подобные цели. Выборы тюменского губернатора пройдут 10 сентября на юге области, в ХМАО и ЯНАО. Кроме Пискайкина на это пост претендуют: действующий глава региона Александр Моор («Единая Россия»), Денис Садовников (ЛДПР) и Иван Левченко (КПРФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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