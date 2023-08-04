Кандидат в тюменские губернаторы Пискайкин потратился на соцопрос

04 августа 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Владимир Пискайкин потратил на соцопрос 100 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Кандидат в губернаторы Тюменской области Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду») потратил часть своего избирательного фонда на проведение соцопроса и услуги политтехнологов. Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома. «Пискайкин Владимир Юрьевич. Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований, оплата услуг специалистов по избирательным технологиям) — 100 тысяч рублей» — значится в финансовом документе. Другие кандидаты в губернаторы Тюменской области не тратились на подобные цели. Выборы тюменского губернатора пройдут 10 сентября на юге области, в ХМАО и ЯНАО. Кроме Пискайкина на это пост претендуют: действующий глава региона Александр Моор («Единая Россия»), Денис Садовников (ЛДПР) и Иван Левченко (КПРФ).

Кандидат в губернаторы Тюменской области Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду») потратил часть своего избирательного фонда на проведение соцопроса и услуги политтехнологов. Информация об этом опубликована на сайте регионального избиркома. «Пискайкин Владимир Юрьевич. Израсходовано на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера (проведение социологических исследований, оплата услуг специалистов по избирательным технологиям) — 100 тысяч рублей» — значится в финансовом документе. Другие кандидаты в губернаторы Тюменской области не тратились на подобные цели. Выборы тюменского губернатора пройдут 10 сентября на юге области, в ХМАО и ЯНАО. Кроме Пискайкина на это пост претендуют: действующий глава региона Александр Моор («Единая Россия»), Денис Садовников (ЛДПР) и Иван Левченко (КПРФ).