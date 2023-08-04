Свердловские власти вновь ищут подрядчика на строительство трех домов за 224 миллиона

МКУ «Управление капитального строительства» Новоуральска (Свердловская область) объявило конкурс на строительство трех многоквартирных домов. Стартовая цена торгов составляет 224 млн. рублей.
Подрядчик должен будет возвести три дома по 15 квартир в каждом. Общая площадь застройки 1146 кв. м. Торги по выбору подрядчика для возведения этих домов проводятся повторно. Ранее подрядчик ООО «Ре-дом» сразу после проведения торгов заявил о необходимости увеличения стоимости контракта из-за роста цен на строительные материалы. В итоге контракт с подрядчиком разорвали.
ООО «Ре-дом» зарегистрировано в Екатеринбурге. Директором организации числится некий Сергей Бойко. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Компания принимала участие в 1 тендере. В судах организация выиграла 50% процессов в качестве истца и 14% в качестве ответчика, проиграла 43% в качестве ответчика. Действует компания с 2015 года.
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