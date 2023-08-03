Чиновница из ХМАО, опубликовавшая пикантное видео из кабинета, пожаловалась в полицию из-за травли

04 августа 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

Смирнова решила обратиться в полицию из-за публикации в соцсетях ее фото и видео Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Сотрудница управления капитального строительства Пыть-Яха Екатерина Смирнова, снявшая откровенный ролик в своем кабинете, написала заявление в Управление МВД по ХМАО-Югре из-за размещения ее фото и видео на странице группы «ЧП Пыть-Ях» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает источник URA.RU в политическом истеблишменте города. «Смирнову видели сегодня в местном отделении полиции. Она стояла в очереди, долго ждала талон. Говорила, что будет подавать заявление из-за публикации видео», — сообщил инсайдер. В ряде окружных СМИ подтвердили информацию о том, что Смирнова обратилась в полицию. Она прокомментировала скандал с публикацией ее видео в городских соцсетях, заявив, что перерабатывает. «Я единственный сотрудник отдела, который полностью выполняет масштаб работы за четверых человек. Моя коллега в отпуске. Еще две ставки у нас не заняты. Это, поверьте, не так весело, как многие представили. Я прихожу домой гораздо позже того времени, в которое приходят домой нормальные люди. Я не подразумевала какой-то троллинг. Я езжу по тем же дорогам и хожу по тем же улицам, что и все, и мечтаю, чтобы наш город процветал. Я работаю! И работаю усердно», — заявила Смирнова в интервью изданию NEFT. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что чиновница из Пыть-Яха (ХМАО) Екатерина Смирнова выложила в сети откровенный ролик из рабочего кабинета. После случившегося руководство провело профилактическую беседу с сотрудницей, а ее коллег предупредили, что будут проверять их личные соцсети на наличие компромата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудница управления капитального строительства Пыть-Яха Екатерина Смирнова, снявшая откровенный ролик в своем кабинете, написала заявление в Управление МВД по ХМАО-Югре из-за размещения ее фото и видео на странице группы «ЧП Пыть-Ях» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает источник URA.RU в политическом истеблишменте города. «Смирнову видели сегодня в местном отделении полиции. Она стояла в очереди, долго ждала талон. Говорила, что будет подавать заявление из-за публикации видео», — сообщил инсайдер. В ряде окружных СМИ подтвердили информацию о том, что Смирнова обратилась в полицию. Она прокомментировала скандал с публикацией ее видео в городских соцсетях, заявив, что перерабатывает. «Я единственный сотрудник отдела, который полностью выполняет масштаб работы за четверых человек. Моя коллега в отпуске. Еще две ставки у нас не заняты. Это, поверьте, не так весело, как многие представили. Я прихожу домой гораздо позже того времени, в которое приходят домой нормальные люди. Я не подразумевала какой-то троллинг. Я езжу по тем же дорогам и хожу по тем же улицам, что и все, и мечтаю, чтобы наш город процветал. Я работаю! И работаю усердно», — заявила Смирнова в интервью изданию NEFT. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что чиновница из Пыть-Яха (ХМАО) Екатерина Смирнова выложила в сети откровенный ролик из рабочего кабинета. После случившегося руководство провело профилактическую беседу с сотрудницей, а ее коллег предупредили, что будут проверять их личные соцсети на наличие компромата.